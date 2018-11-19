Pnömokonyoz Olguları Erken Dönemde Tespit Edilecek

Bu kapsamda, "ILO Uluslararası Pnömokonyoz Radyografi Sınıflandırılması Okuyucu Eğitimi"nin 26'ıncısı gerçekleştirildi. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Furkan Yıldız, bugüne kadar toplam 645 hekime Pnömokonyoz Radyografileri Okuyucu Belgesi verildiğini söyledi.

Kot taşlama, cam, seramik, diş teknisyenliği, madencilik, inşaat gibi sektörlerde kullanılan kumlama tekniğinin uzun süre solunması, silikozis oluşmasına sebep oluyor. Ciddi bir meslek hastalığı olan silikozisin önüne, sadece koruyucu önlemler alınarak geçilebiliyor.

"ASLOLAN İŞ ORTAMININ SAĞLIKLI VE GÜVENLİ OLMASI"

Sağlıklı ve güvenli olmayan işyeri ortamında yürütülen çalışmaların, uzun vadede meslek hastalıklarının ortaya çıkmasına davetiye çıkardığını belirten İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Furkan Yıldız, önleyici yaklaşımın ortaya koyduğu bakış açısıyla toplu korunma yöntemlerinin benimsenmesi ve uygulanması halinde meslek hastalıklarının çok yüksek oranda önlenebileceğini belirtti. Yıldız, toplu korunma yöntemlerinin alınamadığı yahut yetersiz kaldığı durumlarda maruziyete sebep olan etmenin niteliğine göre uygun kişisel koruyucu donanım verilerek işbaşında kullanımının temin edilmesinin de önemine değindi.

Yıldız, 26'ıncısını düzenledikleri eğitimin ilgili mevzuat ve "Ulusal Pnömokonyoz Önleme Eylem Planı" doğrultusunda, ILO standartlarına ve eğitimlerine uygun hazırlanarak gerçekleştirildiğini belirterek, verilen eğitimle mesleki akciğer hastalıklarının özellikle de pnömokonyoz olgularının erken dönemde tespit edilmesinin sağlanarak, oluşabilecek olumsuzlukları en aza indirgemeyi amaçladıklarını söyledi. Buna ilave olarak, hekimler arasında farkındalık yaratmayı, okuyucu eğitimini yaygınlaştırarak uluslararası standartlara ulaşmayı da amaçladıklarını da ifade etti.

"BU UYGULAMA HEKİMLERİ ÇOK RAHATLATACAK"

Bugüne kadar 26 eğitim ile toplam 645 hekime Pnömokonyoz Radyografileri Okuyucu belgesi verildiği bilgisini paylaşan Furkan Yıldız, bu eğitimler ile hekimlerin sahada yaşamış olduğu sıkıntılara ve sınıflandırma ile ilgili ihtiyaçlara cevap verilerek, işyeri hekimlerinin bildirim ve raporlarının da fiziki ortamdan elektronik ortama taşınmasını sağlayacaklarını, uygulamanın tüm hekimleri rahatlatacağını kaydetti. 2018 yılı sonuna kadar 26-30 Kasım ve 10- 14 Aralık tarihlerinde iki eğitim daha düzenlenecek. Böylece, 2018 yılı içerisinde 8 adet ILO Pnömokonyoz Radyografileri Uluslararası Sınıflandırma Okuyucu Eğitimi gerçekleştirilmiş olacak ve okuyucu hekim sayısı 693'e yükselecek.

MESLEK HASTALIKLARI İÇİN VERİ TABANI OLUŞTURUYORUZ

Meslek hastalıklarının uzun zaman geçtikten sonra ortaya çıktığına dikkat çeken Yıldız, işyeri hekimlerinin ciddi bir şekilde raporlama yapmasının önemini vurguladı. Yıldız, "Pnömokonyoz gibi hastalıklar aslında büyük hasar verecek ve hatta ölüm ile sonuçlanabilecek hastalıklardır. Bu alanda pek çok vaka görebiliyoruz. Şu anda önemli bir çalışma yapıyoruz. Meslek hastalıklarıyla ilgili en önemli yapacağımız şeylerden birisi veri tabanı oluşturmaktır" diye konuştu.

YENİ SİSTEM AKTİF OLARAK DEVREDE

Türkiye'de meslek hastalıkları ile ilgili Sağlık Bakanlığı'nın veri tabanı oluşturduğunu ve belli verilerin burada toplanmaya başlandığını kaydeden Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

"Meslek hastalıkları ile ilgili İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü olarak İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi ile farklı veriler elde etmeye çalışıyoruz. İşyerlerindeki ölçüm analizlerinin girildiği İSG-Katip sistemimizdeki veriler ile Sosyal Güvenlik Kurumu'ndaki Medula sistemindeki verileri eşleştiriyoruz. Yine Sosyal Güvenlik Kurumu'ndaki işçilerin sigorta ilişkileri, nerede ne kadar çalıştığı ve hangi iş kolunda çalıştığı verileri var. Bunları da veri tabanında eşleştirdik. Sağlık Bakanlığı'nda işyeri hekimlerinin meslek hastalıklarıyla ilgili tanı koymuş olduğu bulgular da eşleşmiş olacak. Böylece hem iş ortamının testleri, hem kişinin işyerlerinde çalıştığı işyerleri ve hangi tanıları aldığı bir yazılım üzerinden gönderilebilecek. Bu sistem şu anda aktif olarak çalışıyor. Sağlık Bakanlığı tarafı da bitmek üzere pilot hastaneyi Meslek Hastalıkları Hastanesi olarak seçtik."

MESLEK HASTALIKLARI RİSK HARİTASI ÇIKARILACAK

Hekimlerin yeni sistem ile çalışanın hangi işyerlerinde, ne kadar süre çalıştığını görebileceğini ve konulacak teşhisin sistem üzerinden görüleceğini söyleyen Yıldız, "Biz de bu verilerle risk odaklı eğitimler ve denetimler yapılmasına olanak tanıyarak, sektörel ve il bazlı risk haritalarını çıkaracağız" dedi.