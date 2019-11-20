Pochettino'nun Tottenham karnesi

Mauricio Pochettino, teknik direktörlük kariyerine Espanyol’da başladı. Orada yaklaşık dört yıl çalıştıktan sonra Premier League’e adımını attı. Arjantinli teknik adamın Ada’daki ilk durağı Southampton’dı. Southampton’da bir buçuk sezon görev yapan Pochettino, 2013/2014 sezonunun sona ermesinin hemen ardından Tottenham’ın başına geçti.



Tottenham’ın başında beş tam sezon görev yapan Pochettino, Kuzey Londra ekibine Premier League tarihinin en başarılı dönemini yaşattı.



Tottenham, 2014/2015’te, Pochettino ile ilk sezonunda 64 puan toplayarak ligi beşinci sırada tamamladı. Arjantinlinin ikinci sezonundan itibaren yükseliş başladı. 2015/2016’da 70 puanla üçüncü olan Tottenham, 2016/2017 sezonunda ise tam 86 puan toplamasına rağmen ikinci oldu. Bu sayı, bir önceki sezon şampiyon olan Leicester City’nin topladığından tam beş fazlaydı. Ancak Antonio Conte’nin Chelsea’sinin 93 puan toplaması, 26 galibiyet ve 86 puanlık bu üst düzey performansın sonucunun şampiyonluk olmasını engelliyordu.



2017/2018’de, yani Pochettino’nun takımın başındaki dördüncü sezonunda ligde 77 puan toplayan Tottenham, iki Manchester ekibinin ardında üçüncü sırada yer aldı. Bunun yanı sıra Şampiyonlar Ligi’nde grubunu 16 puanla Real Madrid’in önünde lider tamamladı.



Londra ekibi 2018/2019’da ligi 71 puanla dördüncü sırada tamamladı. Ancak o sezonun asıl başarısı Avrupa arenasında geldi. Şampiyonlar Ligi grubundan ikinci olarak çıkan Tottenham; son 16 turunda Borussia Dortmund’u, çeyrek finalde Manchester City’yi ve yarı finalde sezonun en flaş ekibi Ajax’ı geçerek finale yükseldi. Finalde ise kazanan, erken bulduğu penaltı golünün avantajını maç boyu iyi kullanan Liverpool oldu.



Mauricio Pochettino, Tottenham’ın başında tamamladığı beş sezonda ortalama 73,6 puan topladı. Ligi bir kez ikinci, iki kez üçüncü, birer kez de dördüncü ve beşinci sırada tamamladı.



Kuzey Londra takımı, Pochettino’dan önce Premier League’de 22 sezon boyunca yer almıştı. Bu 22 sezonda ortalama 55,7 puan toplayan Tottenham, dördüncülük ile 15.’lik arasında değişen sıralamalar elde etmişti.



Takımın ortalama başarılarının çok üzerine çıkaran Arjantinli teknik adam, bu sezona hiç de istediği gibi bir giriş yapamadı. Ligde oynanan 12 maç sonunda yalnızca üç galibiyet alınması ve dört maçın kaybedilmesi, Pochettino’nun Tottenham macerasının sonunu getirdi.



Pochettino, tüm bu başarıları, Tottenham’a göre yüksek bütçeli takımları ekarte ederek elde etmişti. Onun menajerliği döneminde stadyum inşaatı yapılmasından ötürü, kulüp yönetimi onun istediği isimleri her zaman kadroya katamamıştı.



Kulübün Şampiyonlar Ligi finaline yükseldiği 2018/2019 sezonunda hiçbir transfer harcaması yapılmadı. Pochettino’nun menajer olduğu yaklaşık 5,5 yıllık süreçte 437 milyon euro transfer harcaması yapılırken, 327 milyon euro transfer geliri elde edildi.



Başarılı menajerin uzun bir süre kulüpsüz kalması beklenmiyor. Manchester United, Bayern Münih, Barcelona, Real Madrid gibi kulüplerin Pochettino’yu yeni teknik direktörleri olarak düşündükleri futbol kamuoyunda konuşuluyor.



Tottenham’ın Pochettino sonrası teknik direktörü ile şimdiden belli olmuş durumda: Jose Mourinho. Mourinho bugüne dek Chelsea ile iki kez, Manchester United ile bir kez Premier League macerası yaşadı, üçü de Chelsea ile olmak üzere üç şampiyonluk elde etti.



Pochettino’nun Tottenham’ın başında kazanma oranı %55. Mourinho’nun Premier League’deki kazanma oranı ise %62,5. Ancak Pochettino’nun, Mourinho’nun takımlarından daha az transfer harcaması yapan bir takım olduğunu burada göz önünde bulundurmak doğru olacaktır.



Teknik adamlığa yaklaşık bir yıl ara veren Jose Mourinho’nun, Tottenham taraftarlarına Pochettino’yu aratıp aratmayacağını önümüzdeki haftalar bizlere gösterecek.

Kaynak: EuroSport.com