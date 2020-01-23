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Podolski, Antalyaspor'da 11 numaralı formayı giyecek

Antalyaspor, 1.5 yıllık anlaştığı Lukas Podolski transferini sosyal medya hesaplarından yaptığı 'Hoşgeldin' başlıklı paylaşımla duyurdu.

23.01.2020 18:03 | Son Güncelleme: 23.01.2020 18:03Podolski, Antalyaspor'da 11 numaralı formayı giyecek

, 1.5 yıllık anlaştığı Lukas Podolski transferini sosyal medya hesaplarından yaptığı 'Hoşgeldin' başlıklı paylaşımla duyurdu. Videoda Podolski'nin Antalyaspor armalı 11 numaralı forması yer aldı.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Alman yıldız futbolcu Lukas Podolski transferini sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyurdu. Podolski ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayan kırmızı beyazlılar, sosyal medya hesabındaki paylaşımda "Willkommen- Welcome- Hoş geldin" başlığıyla videoya yer verdi. Videoda Antalyaspor arması, kulübün simgesi akrep ve Podolski yazılı 11 numaralı formanın görseli yer aldı. Sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşım Antalyaspor, taraftardan yoğun beğeni aldı.

Golcü futbolcunun cumartesi günü Antalya'ya gelmesi ve sonrasında imza töreni yapılması planlanıyor.



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Kaynak: DHA

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