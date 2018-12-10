10 Aralık 2018, 20:37
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Lukas Podolski, Galatasaray Taraftarını Unutamıyor: Desteğiniz Daima Kusursuz

Japonya'nın Vissel Kobe takımında forma giyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Lukas Podolski, "Sizin ülkenizde yaşamış, sizin tutkuyla gönül verdiğiniz takımda oynamış olmaktan gurur duyuyorum. Sizin desteğiniz daima kusursuz ve inanılmaz." dedi.

Galatasaray'ın eski oyuncusu Lukas Podolski, Türkiye'de yaşamış ve sarı-kırmızılı ekipte oynamış olduğu için gurur duyduğunu belirtti. Alman futbolcu, sosyal medya platformlarındaki hesaplarından İstanbul'da çekildiği bir fotoğrafını paylaştı.

"SİZİN DESTEĞİNİZ DAİMA KUSURSUZ"

Podolski, Galatasaraylı taraftarların kendisine hala destek olduğunu aktararak, "Türk ve Galatasaraylı tüm hayranlarıma teşekkür ederim. Sizin desteğiniz daima kusursuz ve inanılmaz. Hala bana gönderdiğiniz mesajları okuyorum. Sizin ülkenizde yaşamış, sizin tutkuyla gönül verdiğiniz takımda oynamış olmaktan gurur duyuyorum. Teşekkürler. Sizi seviyorum." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da 2015-2017 yıllarında 2 sezon oynayan tecrübeli futbolcu, sosyal medya hesaplarından sarı-kırmızılı ekibin maçları ve rakipleriyle ilgili sık sık paylaşımda bulunuyor.

Japonya,Galatasaray,Podolski
10 Aralık 2018 Pazartesi 20:37



YORUMLAR (2)
KURBAN: Allahına kurban senin bir daha gelip oynasan keşke ama lütfen gönek yapma bu sefer
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GEL NE HADİ: Gelsene o zaman ne bekliyorsun kimlere kaldık gel gör halimizi gel dön gel ALLAHIN SEVERSEN
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