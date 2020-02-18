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Podolski, izin günü tesislere gelip antrenman yaptı

Süper Lig ekibi Fraport TAV Antalyaspor'un yeni transferlerinden yıldız oyuncu Lukas Podolski, takımın izin günü tesislere gelerek özel antrenman yaptı.

18.02.2020 15:32 | Son Güncelleme: 18.02.2020 15:38Podolski, izin günü tesislere gelip antrenman yaptı
Süper Lig ekibi Fraport TAV 'un yeni transferlerinden yıldız oyuncu Lukas , takımın izin günü tesislere gelerek özel antrenman yaptı.
Antalyaspor Kulübünün açıklamasına göre, teknik direktör Tamer Tuna, dün oynadıkları ve 3-1 kazandıkları Kasımpaşa maçının ardından takıma bir gün izin verdi.
Yıldız oyuncu Podolski ise kendi isteği ile bugün antrenmana çıktı. Podolski, antrenörler Tahsin Tam ve Dolu Arslan gözetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde bireysel antrenman gerçekleştirdi.
Kaleci antrenörü Özden Öngün de haftayı maçsız geçen genç kaleciler Yakup Mert Çakır ile Kadir Balcı'yı idmana çıkardı.
Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın başlayacak.

Antalyaspor, Podolski, Spor

Kaynak: AA

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