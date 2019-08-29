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Podolski'nin araba sevdası! ABD'de buldu

Bir dönem Galatasaray forması giyen Podolski, Almanya'da araba restorasyonu yapan Orkan Şahin'e başvurdu ve istediği modeli söyledi. Atölyesi Köln'de bulunan Orkan Şahin, istenen aracı ABD'de bularak inceledi ve restore ederek Alman yıldıza verdi.

29.08.2019 13:12

Bir dönem Galatasaray formasını terleten yıldız futbolcunun araba sevdası bir başka. Almanya'da araba restorasyonu yapan Orkan Şahin'e başvuran yıldız isim, özellikle istediği modeli belirtti.

PODOLSKI'NİN İSTEDİĞİ ARAÇ ABD'DE BULUNDU

Şahin, Podolski'nin istediği aracı dünya çapında aramaya başladı. Atölyesi Köln'de bulunan Orkan Şahin, istenen aracı ABD'de bularak inceledi ve restore ederek Alman yıldıza teslim etti. Birçok ünlünün aracını modifiye ettirmek için başvurduğu Şahin, Alman televizyonlarında modifiye programları da yapıyor.

Adını dünyaya duyurmasıyla birçok ünlü Orkan Şahin'in kapısını çalmaya başladı. Bir dönem Galatasaray forması da giyen Türk sevdalısı Alman oyuncu Lukas Podolski de 1962 yapımı Mustang marka bir otomobil istediğini belirterek Orkan Şahin'e müracaat etti.

"ARACI TESLİM EDİNCE YÜZÜNDEKİ MUTLULUK GÖRÜLMEYE DEĞERDİ"

Podolski'nin istediği aracı tüm dünyada aramaya başladığını belirten Orkan Şahin, "Bu otomobili Amerika'da bulduk ve hemen oraya giderek aracın son haline baktık ve iyi durumda olduğunu gördük. Almanya'daki atölyeme getirerek çalışmalara başladık. Titiz bir işçiliğin sonunda otomobili Podolski'ye teslim edince yüzündeki mutluluk görülmeye değerdi. Çok memnun oldu ve hemen aracı alarak tur atmaya başladı. O günden sonra çok iyi dost olduk. Zaten kendisi Türkiye ve Türkleri çok seven birisi. Bu çalışmamızı televizyon programımda yayınladık" dedi.

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Podolski'nin araba sevdası! ABD'de buldu

Amerika Birleşik Devletleri, Podolski, Almanya, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR (4)
SSK EMEKLİSİ: MASTENG DE ; MASTENG HANİ EN GÜZELİYSE O NUN SESİ
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BİRBİLEN BİŞEY DAHA BİL: mustang ilk olarak 1962 yılında 2 kapılı ve 4 kapılı olarak üretildi. 1964 yılında ise seri üretime geçildi. yorum olsun diye yorum yapma canummmm
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GÖRGÜSÜZ AYI: Görseldeki araç 68-69 model shelby versiyonu
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BİRBİLEN: 1962 Model mustang olamaz. . . mustang ler 1964 yılında üretilmeye başlandı!! haberi sayfa doldurmak için yapmayın
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