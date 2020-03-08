Podolski'nin köfte-piyaz keyfi
Antalyaspor'un yıldız futbolcuSU Lukas Podolski, Antalya usulü köfte ve piyazın tadına baktı.
08.03.2020 13:29
Antalyaspor 'un yıldız futbolcuSU Lukas Podolski , Antalya usulü köfte ve piyazın tadına baktı.
Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Antalyaspor Kulübü Derneği Başkan Yardımcısı Mustafa Yılmaz, Asbaşkanlar Emin Hesapçıoğlu ve Berkay Bahar, Basın Sözcüsü Murat Süğlün, Futbol Şube Sorumlusu Aytaç Altay ve Genel Menajer Servet Çavuşoğlu ile birlikte Antalya Toptancı Hali'nde bulunan bir esnaf lokantasına giden Alman futbolcu Podolski, burada köfte ve piyazın yanı sıra kabak tatlısının da tadına bakmayı ihmal etmedi.
Antalya Toptancı Hali esnafıyla da bir araya gelip hatıra fotoğrafı çektiren başarılı oyuncu, imzaladığı formasını köfte-piyaz yediği lokantanın sahibi ve personeline hediye etti. Podolski, meyve ve sebzelerin tazeliği kadar lezizliğine de dikkat çekerek Antalya'nın tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra tarım alanında da haklı bir üne sahip olduğunun altını çizdi. - ANTALYA
Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Antalyaspor Kulübü Derneği Başkan Yardımcısı Mustafa Yılmaz, Asbaşkanlar Emin Hesapçıoğlu ve Berkay Bahar, Basın Sözcüsü Murat Süğlün, Futbol Şube Sorumlusu Aytaç Altay ve Genel Menajer Servet Çavuşoğlu ile birlikte Antalya Toptancı Hali'nde bulunan bir esnaf lokantasına giden Alman futbolcu Podolski, burada köfte ve piyazın yanı sıra kabak tatlısının da tadına bakmayı ihmal etmedi.
Antalya Toptancı Hali esnafıyla da bir araya gelip hatıra fotoğrafı çektiren başarılı oyuncu, imzaladığı formasını köfte-piyaz yediği lokantanın sahibi ve personeline hediye etti. Podolski, meyve ve sebzelerin tazeliği kadar lezizliğine de dikkat çekerek Antalya'nın tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra tarım alanında da haklı bir üne sahip olduğunun altını çizdi. - ANTALYA
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Podolski'nin köfte-piyaz keyfi
Etiketler : Antalyaspor, Podolski, Antalya, Spor
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı
Spor
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Spor
Son Dakika: İtalya'da, Piyemonte bölgesi başkanı da koronavirüse yakalandı
Spor
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
Spor
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 49 kişinin daha vefat etmesiyle ölü sayısı 194'e çıktı
Spor
Havada gerilim! Keşif yapan Rus uçağını İngiliz uçakları taciz etti
Spor
KKTC'de beden eğitimi öğretmeni, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı
Spor
"Hastayım" diyerek vatandaşlardan para dilenen kadın, yarım günde tam 250 lira topladı