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Podolski, resmen Antalyaspor'da

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Alman yıldız futbolcu Lucas Podolski'yi 1.5 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

23.01.2020 18:25 | Son Güncelleme: 23.01.2020 18:25Podolski, resmen Antalyaspor'da
Süper Lig ekiplerinden , Alman yıldız futbolcu Lucas Podolski'yi 1.5 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Antalyaspor, bir süredir görüşme sağladığı Alman yıldız futbolcu Lucas Podolski'yi transfer etti. Kırmızı-beyazlılar bu haberi sosyal medya hesaplarından, 'Willkommen, welcome ve hoş geldin' mesajları ve 11 numaralı forma ismiyle paylaştı. Podolski, son olarak Japon ekibi Vissel Kobe forması giymişti.
Kırmızı-beyazlılar daha önce Fedor Kudryashov, Veysel Sarı, Sinan Gümüş'ü renklerine bağlamıştı.
(İHA)

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Kaynak: İHA

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