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Podyuma çıkan Ivana Sert, Ezhel'in Felaket şarkısını okudu

İlk şarkısı "İmalat Hatası" ile adından söz ettiren Ivana Sert, dün sahneye çıktığı yarışmada Ezhel'in "Felaket" şarkısını söyledi.

07.10.2019 08:29

Moda ikonu Ivana Sert, dün Kıbrıs'ta düzenlenen Fashion TV Model Awards 2019'da sahneye çıktı. Mayolu kostümüyle dikkat çeken Sert, Ezhel'in "Felaket" şarkısını okudu.

EZHEL'İN FELAKET ŞARKISINI SÖYLEDİ

Moda sektöründen müzik sektörüne hızlı bir giriş yapan Ivana Sert, geçtiğimiz Mayıs ayında ilk şarkısı İmalat Hatası'nı çıkardı. Ardından rahmetli şarkıcı Ahmet Kaya'nın "Kum Gibi" şarkısını okuyarak dinleyenleri ikiye ölen Ivana, son şarkı tercihiyle yine herkesi şaşırttı. Siyah cesur mayolu kostümüyle podyuma çıkan Ivana Sert'e Felaket şarkısını okurken yarışmacı kızlarda dans ederek eşlik etti.

TEPKİLER PEŞ PEŞE GELDİ

Şarkı söylediği anların videosunu Instagram hesabından paylaşan Ivana, takipçilerini de ikiye böldü. Sert'in performansını beğenenlerin yanı sıra 'Asıl felaket olan sensin', 'Ses yok maalesef' ve 'Şimdi sen bu işten para mı kazanıyorsun' diyerek tepki gösterenler oldu.

Podyuma çıkan Ivana Sert, Ezhel'in Felaket şarkısını okudu

Ivana Sert, Ezhel, Moda, Magazin


YORUMLAR(18)
FADİK:bizimla diiilllsınnnnn
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SUAT TRABZON:Bu tipler reklamlardan yalancı konserlerden milyon TL kazanıyor.
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SMZ:İvana dan şarkıcı. .Şeyma subaşıdan yazar oluyorsa diyecek birşey yok. ..
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GOSJHİ:HACI MAYOSUZ BİLE SOYLESE TUTMAZ EZEL MEZEL BUNLAR KİM DİR KUFRETMEKTEN YORULDUM VALLAHI
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BUSE:Magazinde öyle yada böyle haberin çıkıyorsa .birazda dekolte kıyafet giydinmi.şarkıyıda playback yapıyorsun. Bunların toplamında ivana ve benzeri insanlar çıkıyor. Bunlardan çok var. ..
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MERVE:REZALET, REZALET, REZALET. . . . Kendi ülkesinde bir halta yaramayan vasıfsız insanlar burda böylesine parayı kırıyo ya bende ona tutuluyorum!!!!
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REALİST:kiskanma kadin bi harika.
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MNOLCK:bnce TR ye düşmanlık etmediği sürece sorun yok
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REALİST:kadin kelimesi kullanildimi nedense aklima hep ruslar geliyor.
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ACI GERÇEKLER:hani tesettüre girmişti
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