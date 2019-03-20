Podyumda Kalçasını Açan Hatice ile Muammer Ketenci Birbirine Girdi

Şarkıcı Hatice, geçtiğimiz hafta Muammer Ketenci'nin defilesinde podyuma çıkarak kalçasını gösterdi. Hareketinden dolayı tepki çeken Hatice, Muammer Ketenci'nin kalçasını göstereceğini bildiğini söyleyince ikili arasında gerginlik tırmandı.

Dün 2. Sayfa'nın haber müdürüne röportaj veren Hatice, annesi hakkında kötü yorumlar yapıldığını söyleyerek gözyaşlarına boğuldu.

"GÜZEL BİR İŞ OLDU İKİMİZ DE EKMEĞİNİ YEDİK"

Hatice, başta Muammer Ketenci olmak üzere kendisini eleştirenlere şöyle seslendi: "Provalarda ben bu hareketi yapacağımı söyledim. Muammer kendine gel. Artık kıvırıyorsun. Güzel bir iş oldu sen de kaymağını yiyiyorsun ben de... Kaç yaşında adamsın. 'Benim Hatice'ye ihtiyacım yoktu' diyorsun, beni neden defilen de çıkarıyorsun? Hatice 'yıktın ortalığı' dedi. Sizin ananız, bacınız yok mu? Yatağın içinde dört döndüm. Bu ülke neler neler gördü. Bir ben açtığım için mi bu kadar ağır geldi size.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Annesine hakkında kötü yorumlar yapıldığını söyleyen Hatice, gözyaşlarına hakim olamayarak sözlerine şöyle devam etti: "Benim anneme ana avrat küfür ettiler. Bir anneye küfür ediyorsunuz. Ben mesajları okuyunca yatağın içinde dört döndüm. Bir ben açtığım için mi ağır geldi size bu hareketi yaptığım için ben ve ailem namussuz ve şerefsiz mi olduk. Annem benimle konuşmuyor, bana yemek yediği tepsisini bile vermiyor.

"SİZ ANCA BENİM KALÇAMA HESAP AÇARSINIZ"

Bizim halkımız ne zaman bu kadar kötü oldu. Ben kocasız bir kadınım. Benim anneminde kocası yok. Vermek istediğim sadece bir mesajdı. Siz anca benim kalçama hesap açarsınız. Ahlaksız dediğiniz videoları izlersiniz ama ahlaksız ben olurum. "

CANSU TAŞKIN'A ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Hatice, defilede birlikte podyuma çıktığı ve kendisini eleştirerek Muammer Ketenci'yi destekleyen Cansu Taşkın'a da ateş püskürdü. Hatice, "Cansu Taşkın aslında böyle insanlara prim vermek istemiyorum. Belini incelttin, kalçanı bilmem ne yaptın. Demirleri yamulttun. Bir şey olamadın. Belki şu saatten sonra bir şey olursun. İnşallah sana da iş yağar." dedi.

Cansu Taşkın

"HATİCE TÜRK FİLMİ ÇEVİRMİŞ"

Hatice'nin açıklamalarından sonra programa telefonla bağlanan Muammer Ketenci, şöyle konuştu: "Hatice 70'lerin Türk filmini çevirmiş. 'Ben bir mesaj vermek istedim' diyor. Evet açacağını söyledi ama ben onu ikaz ettim. Yanına da bir yandaş almış. Onun dışında da artık konuşmak istemiyorum. Senin üstün ne başın ne ki üzerinden reklam yapayım. Hatice'ye kimse inanmasın. Ben Muammer Ketenci'yim sen eskilerden kalmış bir Haticesin."