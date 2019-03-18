Podyumda Kalçasını Açan Hatice, Hareketini Neden Yaptığını Açıkladı

Şarkıcı Hatice, geçtiğimiz günlerde modacı Muammer Ketenci'nin defilesinde podyuma çıktı. Podyumda yürüdüğü anda birden elbisesinin kuyruğunu açarak kalçasını gösteren Hatice, günler sonra Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına açıklama yaparak hakkında tüm iddialara açıklık getirdi.

"MALUM YERİMİ AÇTIM TIKLANMA REKORU KIRDI"

İşte Hatice'nin çarpıcı açıklamalarından satır başları:

Benim o hareketi yapmamdaki amaç çok farklıydı. 8 Mart Kadınlar Günü'ne özel bir video hazırladım servis ettiğim halde kimse oralı bile olmadı. Malum yerimi açıyorum Türkiye'nin gündemine oturuyor. Bence çok acı. Ucuz buldukları hareket tıklanma rekoru kırdı."

"KALÇAMI AÇACAĞIMDAN MUAMMER'İN HABERİ VARDI"

Muammer Ketenci'nin Hatice'nin bu hareketi yapacağımdan haberim yoktu sözleri hatırlatılan Hatice, sözlerine şöyle devam etti: "Bu hareketi yapacağımdan Muammer Ketenci'nin de haberi vardı. Ben bunu provolarda bile söyledim. Ben onun provasını kaç kere yaptım Muammer ciddiye almadı galiba. Bacak boyumu hesaplayamayınca biraz fazla açtım galiba.

"BEDENİNİ PARA İÇİN SATANLAR BANA AHKAM KESİYOR"

Sanat camiasındaki bazı insanların yorumlarına baktım ya siz daha düne kadar evli barklı adamlarla olup bedenini sadece biraz daha lüks yaşamak için kullandıran insanlarsınız siz bana bugün ahkam kesiyorsunuz. Biraz el insaf ya. Biraz oturup kendiniz eleştirin ve önünüzdeki pisliği temizleyin birine çamur atmadan önce.

"DAVA AÇARAK VARINI YOĞUNU ALACAĞIM"

Kadınlar direk mesaj atarak neler neler yazıyor. Anneme küfür ettiler ya. Eleştirinin bile bir çizgisi vardır ya. Bir kişiyi gözüme kestirdim evli barklı ve çocuğu olan bir adam. Şu an avukatım ilgileniyor. Dava açıp varına yoğuna kadar her şeyini alacağım.

"ANNEM ÇOK ÜZÜLDÜ"

Benim canım annem 85 yaşında bir kadın Instagram nedir bilmez. Benim annem kızmaz kızlığını susarak belli eder. Anneciğim ne yapıyorsun dedim yüzünü çevirdi. Ben de 'Tamam anneciğim bir daha olmayacak dedim bunlar bizim sektörde maalesef normal şeyler' dedim ama anlamıyor. 'Kızım sana pantolonda yakışıyor' diyerek annece akıllar vermeye çalışıyor.

"BENİ SEHER DİLOVAN'A KARŞI KIŞKIRTTILAR"

Seher Dilovan'ın açıklamaları hakkında konuşan Hatice, "Aslında çok güzel açıklamalar yani kesip biçip montajlamışlar ve kadını bana karşı kışkırtmışlar. Beni de kadına karşı kışkırttılar. Ben hep böyleydim insanların aklında farklı kalmışım. Benim eşimin ailesi mutaassıptı ben dışarıda da askılımı giyerdim ama arabamda benim hep hırkam vardı. Ben her ortama uyan bir kızıyım evet biraz deliyim böyle bunu inkar etmiyorum yapım bu.

"AMACIM BİR MESAJ VERMEKTİ VERDİM DE"

Bir sistem var ve sisteme ayak uydurmazsan yok oluyorsun. Ben evli adamlarla mı birlikte oldum, bedenimi para için mi sattım? Orada o kadar açılacağını da düşünemedim. Amacım bir mesaj vermekti ve o mesajımı verdim. Ben medya maymunu değilim ki.

"KALÇAMI AÇTIĞIM İÇİN UTANMAYACAĞIM"

Beni ağlattılar bu kadar acı eleştiri yapmasınlar. İsmimi de layığımla taşıdığımı düşünüyorum. Ben bir çok insanın düşünüp de yapamadığı şeyi yaptım. Göstermemin ayıp olduğunu düşünmüyorum. Belki benim de eşim ve çocuğum olacak ve bu yaptığım haraketten hiçbir zaman utanmayacağım. Yapmam gerekiyordu yaptım diyeceğim.

"EŞİM ÖLDÜKTEN SONRA KAFAYI YEDİM"

Eşim öldükten sonra evet kafayı yedim. Saçımla oynadım burnumla oynadım kendimce bir şeyler yaptım. Pişmanlıklarımda oldu. Arkama dönüp baktığımda keşke şunu yapmasaydım dediğim bir şey yok. Şükürler olsun ki. Benim kocam benden o kadar razı gitti ki. Ben kocamı kendi ellerimle mezara koydum. İnsanları olduğu gibi kabul edelim. "