24 Mart 2019, 16:00
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Tescilli Güzel Şebnem Schaefer'dan Dikkat Çeken Çıkış : Erkekleri Baştan Çıkaran Rolleri Reddediyorum

Katıldığı yarışmalarda elde ettiği rekor sayıdaki derecelerle güzelliğini kanıtlayan eski manken Jennifer Şebnem Schaefer, erkekleri baştan çıkaran rol tekliflerini redettiğini söyledi.

2000 yılında Türkiye'ye tatil için geldiği sırada keşfedilen tescilli güzel Şebnem Schaefer, kendisine gelentipik sarışın rol tekliflerini geri çevirdiğini söyledi.

YOĞUN İŞ TEMPOSUNDA

Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde Güler Sezer tarafından kurulan merkezin açılışına katılan manken Şebnem Schaefer, açılış öncesi manikür ve pedikür yaptırdı. Profesyonel makyözün açılışa hazırladığı Şebnem Schaefer, yoğun iş temposu içinde olduğunu belirtti.

"ERKEKLERİ BAŞTAN ÇIKARAN ROLLER GELİYOR"

Şebnem Schaefer, birçok dizi teklifi aldığını ancak geri çevirdiğini söyledi. Schaefer, teklifleri kabul etmemesinin nedenini ise "Sarışınlara belli başlı roller geliyor. Ben öyle tipik sarışınları oynamak istemiyorum. Daha önce farklı dizilerde zengin kız ve peri rolünde oynadım. Dizilerde genellikle sarışın kadınlara erkeği baştan çıkaran roller veriliyor. Ben de bu tür rolleri reddediyorum" dedi.

"ÇOK GÜZEL BİR OYUN SERGİLİYORUZ"

1,5 yıldır 'Kaçamak ya da Kaçamamak' adlı tiyatro oyunu kadrosunda yer aldığını anlatan Schaefer, "Kadro tamamen tiyatrocu. Yani aslında ben hariç herkes tiyatrocu. Çok güzel bir oyun sergiliyoruz. Turne programımız devam ediyor" diye konuştu.

Manken, Şebnem Schaefer, Magazin



YORUMLAR (8)
JZZN: Oylar maho agaya
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HÜSEYİN : Kız çok güzel. Çamur atanın alnını karışlarım
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ARZU CISSS: bayanları mı baştan çıkarıyor acaba beni baştan çıkardı orası kesin
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OLGUN KÖYLÜ BEY: hastaym ssize evlen bnmle şahin arabam var bide köyde anamın evi huzur içinde yaşarız şebnem hanım. numaramı yazarım sen cevap verirsen
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KARTAL: HAHAHA SEN RAYDAN ÇIKMISSIN BEN YOLDAN ÇIKSAM NE YAZAR. . . …………………. .
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