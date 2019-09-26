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Poğaça nasıl yazılır? TDK'ya göre poğaça mı poaça mı poça mı?

Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "poğaça". Peki, poaça nasıl yazılır? TDK'ya göre poğaça mı poaça mı poça mı?

26.09.2019 07:33Poğaça nasıl yazılır? TDK'ya göre poğaça mı poaça mı poça mı?

Poğaça kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Poaça nasıl yazılır? Poğaça mı poaça mı poça mı? TDK'ya göre poğaça kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

POĞAÇA NASIL YAZILIR? POAÇA MI, POĞAÇA MI POÇA MI?

TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı "poğaça" şeklindedir.

poaça ? [YANLIŞ]

poça ? [YANLIŞ]

boğça ? [YANLIŞ]

poğaca ? [YANLIŞ]

poğaça ? [DOĞRU]

POĞAÇA İLE ÖRNEK CÜMLELER

"İstersen öğleyin sana taze poğaça alır gelirim." - Sait Faik Abasıyanık

Poğaça tarifi araması yaparak hayatında ilk kez poğaça yapmayı deneyecek.

POĞAÇA KELİMESİ NEREDEN GELİYOR?

İtalyanca focaccia "külde pişmiş küçük hamur işi" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen focacia sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince focus "ocak, ateş" sözcüğünden türetilmiştir.

İçine peynir, kıyma vb. konarak hazırlanan bir tür tuzlu çörek


Sait Faik Abasıyanık, Gündem, Eğitim, Güncel

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