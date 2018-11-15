Başarılı özel dedektif Harry Goodman esrarengiz bir şekilde kaybolur ve 21 yaşındaki oğlu Tim babasına neler olduğunu öğrenmek için kolları sıvar. Bu araştırmada Tim’e babasının eski Pokémon ortağı Dedektif Pikachu yardım eder. Pikachu esprili ve sevimli olduğu kadar iyi bir dedektiftir. Eşsiz bir şekilde birbirleriyle anlaşabildiklerini fark eden Tim ve Pikachu bu karmaşık sırrı çözmek için heyecan verici bir macerada güçlerini birleştirir. İnsanların ve Pokémonların birlikte yaşadığı Ryme Şehri’nin neon ışıklı sokaklarında ipuçları arayan ikili maceraları sırasında türlü türlü Pokémonlarla karşılaşır ve bu huzurlu hayatı yok edebilecek ve tüm Pokémon evrenini tehdit eden şoke edici bir komployu açığa çıkarır.
Ryan Reynolds’ın sevimli Pokémon Pikachu’ya sesiyle hayat verdiği fantastik animasyon macerasının yönetmen koltuğunda “Köpekbalığı Hikayesi”, “Canavarlar Yaratıklara Karşı” ve “Goosebumps: Canavarlar Firarda” film
leriyle tanınan Rob Letterman oturuyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise “Jurassic World: Yıkılmış Krallık”tan tanıdığımız Justice Smith, “Big Little Lies” dizisinden Kathryn Newton, Oscar adaylığı bulunan Ken Watanabe gibi isimler yer alıyor.Yönetmen:
Rob LettermanSenaryo:
Rob Letterman, Nicole Perlman , Satoshi Tajiri, Ken Sugimori, Junichi Masuda, Tomokazu Ohara, Haruka UtsuiOyuncular:
Suki Waterhouse, Bill Nighy, Kathryn Newton, Rita Ora, Chris Geere, Ken Watanabe, Justice Smith , Karan Soni , Priyanga Burford, Jordan Long, Bern Collaço, Kadiff Kirwan, Omar Chaparro, Bernardo Santos, Zoë Scott, Ruth Horrocks, Daniel Eghan, Emily Ng, Jag Patel, Charlie Rhea Esquér, Georgie Carter, Paul Kitson, Gurnita Kaur Kahlon, Alex Klaus, Sofia Abbasi, Ian Morine, Abbie Murphy, Deborah Rock, Solomon Taiwo Justified, Nick OwenfordFilmin Türü:
MaceraOrijinal Adı:
Pokémon Detective PikachuYapımcı Firma:
Legendary EntertainmentYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
ABD, JaponyaOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
Warner Bros TurkeyVizyon Tarihi:
10.05.2019Pokémon Dedektif Pikachu Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Kathryn Newton,Yönetmen,Rob Letterman
15 Kasım 2018 Perşembe 11:54