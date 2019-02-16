Kaynak: İHA

Türk Kızılay'ı Kilis Şube Başkanı Ahmet Polat, güven tazeledi.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yapılan 2019 Yılı Kızılay genel kurulunda şube başkanlığı seçiminde Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Polat tekrar Türk Kızılay'ı Şube Başkanı seçildi. Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Çirtikoğlu ile Kızılay üyelerinin katıldığı genel kurul' da açıklama yapan Ahmet Polat, "Kızılay 150 yıldır savaşlarda, göçlerde, afet bölgelerinde, ülkemizde ve uzak coğrafyalarda yardımın, merhametin ve iyiliğin temsilcisi oldu.1868 yılında ilk Kızılay olarak kurulan ve dünyaya hilali armağan eden kurumumuz bu 150 yıla büyük fedakarlıklar ve hizmetler sığdırdı. Böyle bir müstesna kuruma hizmet etmek onur verici bir durum. Hepimiz için hayırlı uğurlu olsun" ifadesini kullandı. - KİLİS