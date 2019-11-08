Haberler » Güncel » Polat'tan 10 Kasım mesajı - Haber

Polat'tan 10 Kasım mesajı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, 10 Kasım Atatürk'ü Anma ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

08.11.2019 16:30 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:35 Polat'tan 10 Kasım mesajı
Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, 10 Kasım Atatürk'ü Anma ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Prof. Dr. Polat, mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Vatan topraklarında hür yaşamamızı, Kurtuluş Savaşı sırasında verilen büyük mücadeleye borçlu olduğumuzu unutmamalı ve her zaman bunun bilincinde olmalıyız. Kurtuluş Savaşı'nı başlatan ve bunun sonucunda Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 81. yılında saygı ve rahmetle anıyorum." - KARABÜK

Mustafa Kemal Atatürk, Refik Polat, 10 Kasım, Karabük, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:33   Niğde Kitap Fuarı İçişleri Bakan Yardımcısı İnce'nin katılımıyla açıldı
19:33   Erdoğan mevlid-i nebi haftası açılış programında konuştu
19:33   Antalya atatürk'ün 81'inci ölüm yıl dönümüne 81 metrekarelik 'ebru'
19:32   DHA YURT BÜLTENİ-25
19:27   İnebolu'ya 400 kişilik açık cezaevi yapılacak
19:00   Çağlayan Adliyesi'nde intihar eden İbrahim Özkan'ın 7. kattan atladığı anların görüntüsü ortaya çıktı
18:33   Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriyeliler gitsin' diyorlar eyvallah edemeyiz
18:26   Bahis çetesine yapılan operasyonda 3 milyon liranın yakalanma anı kameralara yansıdı
18:19   Ekrem İmamoğlu iddialı konuştu: Demokrat olma konusunda dünyadaki her belediye başkanıyla yarışırım
17:26   Bahçelievler'de parti binası mühürlenen Davutoğlu, yeni binayı Küçükçekmece'de tuttu
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
15:00   Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! DEAŞ'lılar pazartesinden itibaren ülkelerine gönderilecek
8.11.2019 19:35:34