Polat'tan Kazazedelere Geçmiş Olsun Ziyareti

Malatya
Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat
, Darende Bağlarbaşı
mevkiinde meydana gelen trafik kazası sonrasında hastanede tedavi altına alınan yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Ziyaret sonrası kısa bir açıklama yapan Başkan Polat, "İstanbul Ümraniye
Belediyesine ait midibüsle Malatya'ya cenaze getirirken meydana gelen kazada yaralanan vatandaşlarımız ambulanslarla Malatya'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Sabah
saatlerinde meydana gelen kazada Hakkın Rahmetine kavuşan vatandaşımıza Allah'tan rahmet, tedavi altına alınan yaralı vatandaşlarımıza ise Allah'tan acil şifalar dilerim" diye konuştu. - MALATYA
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