Polatlı'da ilk buğday kilogramı 40 liradan satıldı

Polatlı Ticaret Borsası 2019 yılı hasat dönemi ilk buğdayı, kilogram fiyatı 40 liradan alıcı buldu.



Yılın ilk hasat buğdayı, dün Polatlı Ticaret Borsasında yapılan müzayede ile satışa sunuldu. İlk olarak sembolik fiyattan satılan 100 kilogram ürün, 4 bin liradan satıldı. 2019 hasat yılının ilk buğdayı İğciler Mahallesi'nde hasat edildi. Üretici Ali Osman Gençdağ'a ait Lucilla cinsi ürün, kıraç alan dekar başı 600 kilo verimle 5 ton civarında hasat edildi. Yapılan müzayedede ürün Tüccar Erdoğan Özel tarafından alındı. Polatlı Ticaret Borsası Başkan Vekili Ali Türkoğlu tarafından gerçekleştirilen satış törenine, Polatlı Ziraat Odası Başkanı Zekai Köseoğlu, İlçe Tarım Müdürü Burhanettin Sütçü, Polatlı TMO Müdürü Murat Canbolat, PTB Yönetim Kurulu Üyeleri Kadir Özgönül, Mehmet Ergün ile çok sayıda üretici ve tüccar katıldı.



"Sünede çok başarılı bir çalışma olduğu kanaatindeyim"



Müzayede açılış konuşmasını yapan Polatlı Ticaret Borsası Başkan vekili Ali Türkoğlu, hayırlı bereketli hasatlar dileyerek sözlerine başladı. "Birazdan satışa sunacağımız ürün İğciler mahallesinden hasat edilmiş ve 500 kilo verim elde edilmiştir. Şu an gecikmiş değiliz ama arpa biçiminin mevsimlerin kaymasından dolayı ay başına biteceği kanaatindeyim" diyen Türkoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Bu sene ayrıca sünede çok başarılı bir çalışma olduğu kanaatindeyim. Gelen ilk üründe de süne oranı 0,9 miktarında. Bunun daha iyi şartlara geleceğini de tahmin ediyorum. Temennim ülke genelinde de en az bu kalite ve rekolteye ulaşılmasıdır."



"Üreticilerimizin bir an önce kayıt yaptırması gerekiyor"



Türkiye Ürün İhtisas Borsasının faaliyete geçmeye hazırlandığına değinen Türkoğlu, "Bu konuda Sayın Başkanımız Yahya Toplu'nun tecrübeleri, bilgisi çok önem arz ediyor. Bu çerçevede biz de Türkiye ürün ihtisas borsasının acentelik sözleşmesini imzaladık. Tüccarlarımızın ve üreticilerimizin bir an önce kayıt yaptırması gerekiyor" diye konuştu.



Türkoğlu'ndan sonra söz alan Polatlı Ziraat Odası Başkanı Zekai Köseoğlu da yaptığı konuşmada şunları kaydetti:



"Siz çiftçilerimize, bu nimetlerin yetiştirilmesine vesile olduğunuz için, tüm zorluklara rağmen çalışıp ürettiğiniz için teşekkür ediyorum. Sizler, çok önemli bir sektörün mensuplarısınız. İçinde bulunduğumuz ticaret borsasının ve ülkemizde bulunan 113 borsasının, bu borsalarda çalışan insanların, tüccarların ekmek kapısı oluyorsunuz. Ülkemizde 700'ün üzerinde un fabrikası var. Bu sektörün doğmasına vesile oldunuz ve yaşatıyorsunuz. 400 civarında yem fabrikası var. 30 civarında bisküvi fabrikası var. 40 civarında bulgur fabrikası var. Buna benzer birçok sektörün yaşamasına vesile oluyorsunuz. Bunun için sizlere çok teşekkür ediyorum. 2019 yılı hasadının sizler için, ülkemiz için hayırlar getirmesini diliyorum."



Sütçü: "Sizlerin daha kaliteli ürün alabilmesi için çalıştık"



Sonrasında konuşan İlçe Tarım Müdürü Burhanettin Sütçü ise yaptığı konuşmada şunları söyledi:



"Biz de bu sektöre hizmet eden bir kuruluş olarak sizlerin daha kaliteli ürün alabilmesi, sektörde Polatlı'yı daha iyi temsil edebilmemiz için özellikle süne mücadelesinde yaklaşık bir buçuk aylık süre içerisinde bayram arifesi ve bayramdan sonraki süreçte çalıştık. İnşallah emeğinizin karşılığını sizler de çok emgisiz bir ürün alacak şekilde ürünler karşınıza çıkar. Hasat bayramının herkese hayırlı olmasını diliyorum. Çiftçilerimize de hayırlı ve bereketli olsun diyorum."



Konuşmaların ardından, yılın ilk buğdayının satış işlemi gerçekleştirildi. Ahi Torum tarafından tohumu satılan Lucilla cinsi, kıraç alan dekar başı 600 kilo verim alınan 5 ton civarında buğday; 100 kilosu temsili fiyattan 4 bin lira olmak üzere satıldı. Geri kalanı ise bin 500 lira ortalama bedelle satıldı. 2019 hasat yılı ilk buğday ürünü üreticisine Polatlı Ticaret Borsası tarafından hediye takdim edildi. - ANKARA

