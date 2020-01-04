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Polatlı'da su kesintisi sona erdi

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, Yüzükbaşı İçme Suyu Tesisleri'nde iki gün önce meydana gelen arıza nedeniyle kesilen şebeke suyu verilmeye başlandı.

04.01.2020 17:14 | Son Güncelleme: 04.01.2020 17:20 Polatlı'da su kesintisi sona erdi
'nın ilçesinde, Yüzükbaşı İçme Suyu Tesisleri'nde iki gün önce meydana gelen arıza nedeniyle kesilen şebeke suyu verilmeye başlandı.
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 40 saat süren çalışmalar sonucunda arızanın giderildiği belirtildi.
Açıklamada, tekrar kesinti yaşanacağına dair paylaşımlara itibar edilmemesi istendi.
Yaşanan arıza nedeniyle ilçenin Cumhuriyet, Çamlıca, Esentepe, Fatih, Gazi, Gülveren, İstiklal, Kurtuluş, Mehmet Akif, Şehitlik, Şentepe, Yeni ve Zafer, İğciler, Karailyas, Beylikköprü-Eskipolatlı, Karahamzalı, Kocahacılı, Gümüşyaka, Karapınar, Basri, Ömerler, Sazılar ve Yassıhöyük mahallelerinde içme suyu şebekesine iki gün su verilememişti.

Polatlı, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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