Haberler » 3. Sayfa » Polatlı'da trafik kazası: 1 ölü - Haberler

Polatlı'da trafik kazası: 1 ölü

Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

14.12.2019 18:07 | Son Güncelleme: 14.12.2019 18:12Polatlı'da trafik kazası: 1 ölü

'nın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, E-90 Eskişehir karayolu üzerinde aşırı hız yapan araç ara yoldan çıkan kamyona çarptı. Yoldan geçen sürücülerin vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. ve sağlık ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücüyü çıkartarak ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerinde çok kan kaybeden kimliği belirlenemeyen sürücü hayatını kaybetti. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - ANKARA


Polatlı, İtfaiye, Ankara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

18:17 İptal edilen Kebap ve Şalgam Festivali TBMM gündeminde: Soylu; 'rakı yasağından sonra isim değişmiş' - Haberler
18:07 Polatlı'da trafik kazası: 1 ölü - Haberler
18:05 HDP'li vekilin sözlerine Bakan Soylu'dan sert yanıt: Yazıklar olsun, katliam yapan PKK'dır - Haberler
18:03 İçişleri Bakanı Soylu'dan festival açıklaması - Haberler
17:50 ABD'de 14 yaşındaki çocuk Donald Trump şapkası taktığı için dayak yedi - Haberler
17:11 Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek partisiyle ilgili ilk anket değerlendirmeleri geldi - Haberler
17:08 KKTC Başbakanı Tatar: Acil ihtiyaç nedeniyle İHA ve SİHA kullanımına izin verildi - Haberler
17:07 Trafik cezası yedi, yolda oturma eylemi yaptı - Haberler
16:43 Bayburt'ta Zehra Erdemir'i bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı! - Haberler
14.12.2019 18:21:42