Polatlı'daki Patlama

Kara Kuvvetleri Komutanı
Orgeneral Ümit Dündar
, Ankara
'nın Polatlı
ilçesindeki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında meydana gelen kazada yaralanan askerleri ziyaret etti.
Orgeneral Dündar, Polatlı'daki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında icra edilen ağır silah eğitim atışı esnasında meydana gelen kazada yaralanan askerlerin tedavi altına alındığı Bilkent Şehir Hastanesi
'ne gelerek, yaralı askerleri ziyaret etti.
Orgeneral Dündar, yaralı askerler hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Salih Zeki Çolak,Ankara,Polatlı
Kaynak: AA