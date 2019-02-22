Polatlı'daki Patlamada Yaralanan Uzman Çavuş Mehmet Han Şehit Oldu

Ankara
'nın Polatlı
ilçesindeki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında meydana gelen kazada yaralanan Tokatlı Uzman Çavuş Mehmet Han
, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak şehit oldu.
Başkentteki Bilkent Şehir Hastanesinde bugün öğleden sonra yaşamını yitiren 29 yaşındaki Han'ın şehadet haberi, Tokat'ın Zile
ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde oturan ailesine verildi.
Şehidin babaevi ile çevresindeki binalara Türk bayrakları asıldı.
Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel
şehidin babaevine giderek, dedesi Ömer Han'a başsağlığı dileklerini iletti.
Şehit Uzman Çavuş Mehmet Han'ın eşi Aysun, 6 yaşındaki kızı Aysima ve annesi ile babasının Ankara'da oldukları öğrenildi.
Mehmet Han, Han, Güncel
Kaynak: AA