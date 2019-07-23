Haberler» 3. Sayfa» Haber

Polatlı Emniyetinden tarihi eser kaçakçılarına suçüstü

Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince bir istihbarat üzerine yapılan çalışmalarda, Bursa'dan Polatlı'ya satılmak için getirilen 72 parça tarihi eser ele geçirilerek 2 şüpheli yakalandı.

23.07.2019 17:10 Polatlı Emniyetinden tarihi eser kaçakçılarına suçüstü
Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince bir istihbarat üzerine yapılan çalışmalarda, Bursa'dan Polatlı'ya satılmak için getirilen 72 parça tarihi eser ele geçirilerek 2 şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevlilerince Bursa ilinden ilçemize getirilecek tarihi eserlerin bulunacak müşteriye 300 bin ABD doları karşılığı satılacağına dair istihbarı bilgiler alınması üzerine yapılan çalışmalarda 19 Temmuz 2019 tarihinde olayın şüphelisi oldukları tespit edilen iki şahıs ilçe merkezinde yakalandı. Şahıslara ait Bursa plakalı araçta bronz ve pişmiş topraktan yapılmış sikke, fibulo parç, kuş biçimli sarkaç, Roma dönemine ait tiyatro bileti, heykelcik, aplik, madalyon ve çeşitli objelerden oluşan toplam 72 parça eser ele geçirildi.

Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğünce eserlerin Roma-Bizans, Frig ve Ortaçağ dönemine ait oldukları tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ANKARA

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Polatlı, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
17:56   Ümraniye'de korkutan çatı yangını
17:52   Yaşının yarısı kadar suçtan arandığı ortaya çıktı
17:51   20 yaşındaki gencin motosiklet tutkusu ölümüyle sonlandı
17:45   Portekiz'de orman yangınları kontrol altına alındı
17:43   Eski emniyet müdürü serbest bırakıldı
17:42   Jandarma Sarıgöl'de uyuşturucuya geçit vermiyor
17:36   Ormanlık alanda çıkan yangında 5 dönümlük alan zarar gördü