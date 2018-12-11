Polatlı Kent Konseyi Üyeleri Kazım Kurt'u Ziyaret Etti

Odunpazarı
Belediye Başkanı Kazım Kurt
, Polatlı Kent Konseyi
üyeleri ile bir araya geldi.
Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarete Polatlı Kent Konseyi Başkanı Tekin Çelik ile Kadın Meclisi Yürütme Kurulu üyeleri katıldı. Odunpazarı Belediyesi
ve Odunpazarı Kent Konseyi'nin hayata geçirdiği çalışmaları takip ettiklerini belirten Polatlı Kent Konseyi Başkanı Tekin Çelik, kent konseylerinin sosyal ve katılımcı belediyecilik için hayati önem taşıdığını ifade etti. Polatlı Belediyesi ile birlikte mahallelerde yaşanan sorunların çözümü için çalıştıklarını ifade eden Çelik, Başkan Kurt'a ve Odunpazarı Kent Konseyi'ne çalışmalarında başarılar diledi.
Polatlı Kent Konseyi'nin ziyaretinin kendisini çok mutlu ettiğini dile getiren Başkan Kazım Kurt, kentin yönetiminde saydamlık, katılım, hesap verebilirlik ilkelerinin uygulanmasında kent konseylerinin önemli bir yeri olduğunu söyledi. Kent konseylerinin demokratik kitle örgütlerini bir arada toplayarak çatı görevi gördüğünü ifade eden Başkan Kurt, "Odunpazarı Belediyesi olarak katılımcı bir yönetim anlayışı benimsiyor, demokrasiye büyük önem veriyoruz. Odunpazarı'nın bugüne kadar mahalleler ile birlikte yönettik, bundan sonrada bunu güçlendirerek devam edeceğiz. Sizlere de çalışmalarınızda başarılar diliyorum" dedi. - ESKİŞEHİR
11 Aralık 2018 Salı 15:27