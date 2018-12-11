Polatlı'nın Sorunlarına Dokunulacak

11 Aralık 2018 Salı 13:26



11 Aralık 2018 Salı 13:26

Ankara Valisi Vasip Şahin, Polatlı ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. İlçe ziyaretinde Vali Vasip Şahin'e İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü, bölge ve il müdürleri de eşlik etti.Polatlı Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer ve Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya tarafından karşılanan Vali Vasip Şahin, ilk olarak İlçe Kaymakamlığını ziyaret etti ve Polatlı ilçesi hakkında Kaymakam Tunçer'den brifing aldı. Vali Vasip Şahin, daha sonra Polatlı Belediye Başkanlığına geçerek Başkan Mürsel Yıldızkaya'yı makamında ziyaret etti. İlçe ziyareti kapsamında Polatlı Ticaret Borsası, Polatlı Organize Sanayi Bölgesi, Kartaltepe Mehmetçik Anıtı Panoramik Müzesi'ni ziyaret eden Vali Vasip Şahin, Polatlı'dan ayrıldı.Polatlı ziyaretine ilişkin açıklamada bulunan Ankara Valisi Vasip Şahin, "Polatlı Ankara'nın en önemli ilçelerinden birisi. Bizde Ankara'daki görevimize yeni başladık, bir taraftan Ankara'daki işlerimizi yürütürken bir taraftan da ilçeleri tanımamız gerekiyor. O sebeple bugün Polatlı'dayız Polatlılılar ile tanıştık. Polatlı'nın sorunlarını kendilerinden dinleme fırsatı yakaladık. Kurumları ziyaret ettik şehit ailemizi ziyaret ettik. Polatlı çok yoğun problemleri olan bir ilçe değil ama birtakım dokunulması gereken sorunları var onları da en kısa zamanda arkadaşlarımızla birlikte imkanlarımız ölçüsünde dokunacağız" dedi. Yüksek Hızlı Trenin 9 Aralıktan itibaren Polatlı için seferlerini düşürme sorununa ilişkin, " İlçenin sorunu değil tüm Türkiye'nin özel yatırımı" dedi. Basın mensuplarının Polatlı sefer sayılarında düşüş yapıldığı bilgisi verilmesi üzerine Vali Şahın, "Onunla ilgili bir bilgi paylaşılmadı, bakalım ilgilenelim" sözlerine yer verdi. - ANKARA