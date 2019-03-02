Polestar 2, Tesla Model 3'e Rakip Oluyor

Polestar 2 Tamamen Elektrikli ve 2020'de Üretime Giriyor!
Elektrikli Otomobil deyince akla gelen ilk modellerden biri olan Tesla
Model 3'e ciddi rakip İsveç
'ten geldi. Kutup Yıldızı
2 – Polestar 2 modeli tamamen elektrikli ve 275 mil – 443 km kullanım mesafesi vaat ediyor.
Polestar 1'i hatırlarsınız, İsveç'li otomobil üreticisi Volvo
'nun elektrikli performans yan kuruluşundan ilk ve son melez versiyonu ve tartışmasız bugüne kadar ki en iyi görünümlü modern otomobillerden birisi. Tam bir performans canavarı.
Polestar 1
Bugün İsveç'teki bir etkinlikte, otomobil üreticisi ikinci arabasını ve ilk saf EV'yi (Polestar 2) modelini tanıttı.
Polestar 2, 408 beygir gücü var ve sıfırdan 100 km'ye beş saniyenin altında çıkıyor. Bunu sahip olduğu çift elektrikli motor ile gerçekleştiriyor.
Tüm güç döşemenin altına yerleştirilmiş 78 kWh'lik pilden geliyor. Polestar pil takımının aracın kasasına ilave bir sertlik kazandırdığını iddia ediyor.
Ayrıca yol gürültüsü 3.7 dB azaltılmış ve elektrikli aktarma organı ve aracın içi oldukça sessiz. Belki de aracın gürültüsünün Google
'ın araca gömülü Android Platformunun size sunacaklarına engel olmasını istemiyor.
Google'ın sesli komutlarla şekillendirebileceğiniz bir dizi ürüne araçta yer alıyor. Google Haritalar veya yerel hizmetler gibi. Başka bir değişle dikey olarak yerleştirilmiş 11 inçlik ekran üzerinden size en yakın araç şarj istasyonlarını navigasyon üzerinden bulabilirsiniz. Ayrıca iPhone kullanıcılarının da endişelenmesine gerek yok zira sistem, hem iOS hemde Android ile uyumlu çalışıyor.
Ekran ayrıca geliştirilmiş grafiklere de sahip olacak. Önünüzdeki araca ne kadar yaklaştınız, aranızdaki mesafe, aracın şarj durumu gibi.
Arabayı Çalıştırmak için Aracın Koltuğuna Oturmak Yeterli!
Üretim 2020 yılında başlayacak ve muhtemelen ilk araçlar hiçte ucuz olmayacak. Başlangıç fiyatı 63.000 dolar olabilir. Yine de şirketten ö siparişle ucuza almak yada ilk araçlardan birine sahip olmak isteyenler Ön Siparişleri şimdiden verebilir.
Polestar araçlarını sadece online satacak. Ancak ilgilenenler için Polestar Spaces adını verdikleri showroom mağazaları da olacak. İlk modeller pahalı olacak olsa da; otomobil üreticisi Polestar 2 için 40.000 $ 'lık bir başlangıç ??fiyat etiketinden bahsediyor. Şu anlık liste fiyatı 45 bin dolar.
Volvo Care aboneliği de mevcut olacak. Bu arada daha önce Polestar 1'in ön siparişin çok çabuk bittiğini hatırlatmakta fayda var.
Google, Volvo, Nicola Tesla, Teknoloji
Kaynak: Teknotalk.com