Poligon İzmir Açıldı

Yüksek Standart Koruma ve Güvenlik eğitimlerinin verileceği, Ege 'nin en büyük atış poligonunun yer aldığı 'Poligon İzmir ', İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde hizmete girdi. 30 dönümlük kampus alanına kurulu modern tesiste temel silah bilgisi ve atış, önemli kişileri koruma, hassas tesislerin korunması, güvenlik sistemleri ve teknolojik güvenlik cihazları gibi çok sayıda eğitim verilecek. Atış sporuna merak duyan aileler de tesisten günübirlik faydalanabilecek.İzmir, yüksek standartta koruma ve güvenlik ve atış eğitimlerinin verileceği dev bir tesis kazandı. Kemalpaşa'da 30 dönümlük kampüs alanı üzerine kurulu Poligon İzmir, hizmet vermeye başladı. Profesyonel eğitimlerin yanı sıra bireysel aktiviteler için de farklı imkanların yer aldığı tesiste, spor yapmak veya stres atmak isteyenler de unutulmadı. Poligon İzmir Mesul Müdürü Tamer Karadağ , "18 yaşını geçmiş her birey, gelip burada eğitimlere katılıp, atış yapabileceği gibi 15 yaşından büyük bireyler de evebeynleri eşliğinde atışlara, eğitimlere katılabilirler. Poligonumuz, Uluslararası Atış Federasyonu tarafından onaylı olup, 15 ila 25 metrelik 6 kulvardan oluşmaktadır. Uzman eğitmenlerimiz ve görevlilerimiz eşliğinde atış yapmayı öğrenmek isteyen ya da bir hobi olarak katılmak isteyen herkese haftanın 7 günü hizmet vermekteyiz. Yanı sıra ailesiyle, arkadaşlarıyla stres atmak isteyen, eğlenceli vakit geçirmek isteyen gruplar da restoranımızın da bulunduğu poligonumuzda keyifli vakit geçirebilirler. Poligonumuz içerisinde aynı zaman taktik kıyafet ve ekipman satış mağazamız da mevcuttur" diye konuştu."Şiddete kesinlikle karşıyız"Poligon İzmir Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Çelik , Ege Bölgesine hizmet verecek Avrupa standartlarında 6 kulvarlı bir poligon kurduklarını belirterek, "Biz kesinlikle şiddete karşıyız. Amacımız; silah kullanan, silah kullanmak zorunda olan, silah kullanarak görev yapan insanların doğru eğitim almalarını sağlamaktır. 30 dönüm büyüklüğünde bir kampus oluşturduk. Alanında uzman eğitmenler, uluslar arası düzeyde hocalarımız burada eğitimler verecek. Yakın korumadan, gemi seyir güvenliğine; acil ilk yardımdan savunma stratejileri ve taktiklerine kadar bir çok eğitim vereceğiz" dedi."Özel güvenlik firmaları ile işbirliği yapacağız"Özel güvenlik firmaları ile işbirliğinde çalışmalar yürüteceklerini kaydeden Çelik, bu konuda her türlü öneriye ve projeye açık olduklarını söyledi. Atış sporu meraklısı ailelerin tesislerinde güzel bir gün geçirebileceğini ifade eden Çelik, ailelere özel hizmetlerin de çok kısa zamanda faaliyete geçeceğini belirtti. Hasan Tahsin İlk Kurşun Tabanca Atış YarışmasıAtış Eğitmeni Himmet Mıhladız, Poligon İzmir tarafından bu yıl ilki düzenlenen Hasan Tahsin İlk Kurşun Tabanca Atış Yarışması hakkında bilgi verdi. Yarışmayı geleneksel hale dönüştürmeyi planladıklarını belirten Mıhladız, "Şehrimizde açılan, modern yapıya sahip dünya standartlarında olan eğitim tesisimizde atıcılık branşına yönelik, milli kahramanlarımızdan Hasan Tahsin anısına, bir yarışma düzenliyoruz. Yarışma kapsamında 15 Mart- 18 Mayıs tarihleri arasında ön elemeler yapılacak. 19 Mayıs tarihinde final yarışması ve ödül töreni gerçekleştirilecek. Çeşitli ödüllerin verileceği yarışmamıza 21 yaşını doldurmuş erkek/kadın herkes katılabilir" diye konuştu."Kendini koruyamayan yakınındakini de koruyamaz"TCK'nın 25. maddesi olan Meşru Savunma ve Zorunluluk Hali'ne göre, her Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşının haksız bir saldırı karşısında can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla kendini savunma hakkına sahip olduğunu belirten Emekli Astsubay Güvenlik Danışmanı Sinan Köroğlu , edindiği tüm bilgi, beceri ve tecrübelerini İzmir Poligon'da hizmet alacak kişilere aktaracağını söyledi. Verilecek eğitimler hakkında bilgi veren Köroğlu,"Kendini koruyamayan yakınındakini koruyamaz. Yine kendini koruyamayan ona teslim edileni de koruyamaz" dedi. Köroğlu; kendini koruma, yanındakini koruma, profesyonel koruma eğitim sıralaması; yakın koruma, yaya koruma, araçta koruma, araçla koruma, konvoy koruma, ikamette, makamda koruma, toplulukta koruma, temel ve taktik atış, savunma stratejileri ve taktikler, koruma alan/saha fark eğitimleri, tesis güvenliği, stratejik tesis güvenliği, gemi seyir güvenliği, uçak kabin gizli güvenlik, güvenlik doktrinine esas teoriler/pratikler, risk analizi, sabotajlara karşı koyma planı esasları, acil durum tahliye esasları, acil ilk yardım, hayatı idame, terör örgütleri ve eylemlerine karşı, duruma dayalı eğitimler ve planlaması, parasempatik/sempatik sinir sistemi baskılama ve kriz yönetme konularında eğitimler verecek. - İZMİR