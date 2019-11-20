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Poligonda kalbine ateş ederek intihar etti

Poligonda kalbine ateş ederek intihar etti Atış için geldiği poligonda intihar ettiİSTANBUL - İstanbul Başakşehir'de atış poligonuna gelen bir kişi gözetmenin bir anlık boşluğundan faydalanıp silahla kalbine ateş ederek intihar etti.

20.11.2019 20:10 | Son Güncelleme: 20.11.2019 20:12
Poligonda kalbine ateş ederek intihar etti
Atış için geldiği poligonda intihar etti
İSTANBUL - 'de atış poligonuna gelen bir kişi gözetmenin bir anlık boşluğundan faydalanıp silahla kalbine ateş ederek intihar etti. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolü sonrasında hayatını kaybettiği belirlenen kişi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Olay saat 11.30 sıralarında Başakşehir 4. Etapta bulunan bir atış poligonunda meydana geldi. İddiaya göre, R.A isimli şahıs poligona gelerek atış için hazırlık yaptı. Gözetmen eşliğinde atışa başlayacağı sırada gözetmenin bir anlık boşluğundan yararlanan şahıs silahla kalbine tek el ateş ederek intihar etti. Olayı gören gözetmen ve poligon çalışanları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrol sonucunda R.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Poligona gelen polis ekipleri, Olay yeri inceleme ekipleriyle çalışma yaptı. Cumhuriyet Savcısı'nın poligon içerisinde incelemelerini tamamlanmasının ardından R.A'nın cenazesi incelenmek üzere Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmasının sürdürdüğü öğrenildi.
Poligonda kalbine ateş ederek intihar etti

Başakşehir, İstanbul, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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