Polis 140 araç çevirdi, 140'ına da ceza yazdı
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından radar uygulamasında kontrol edilen 140 araca ceza yazdı.
14.04.2020 13:20 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:20
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 12 farklı noktada yapılan radar ve yol kontrol uygulamasında 140 araç kontrol edildi. Yapılan kontrollerde 135 sürücüye hız sınırlarını aşmak, 2 araç sürücüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmak ve 3 sürücüye ise diğer maddelerden cezai işlem yapıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR
Kaynak: İHA
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