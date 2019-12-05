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Polis 2 ayrı operasyonda 13 uyuşturucu satıcısını yakaladı

Balıkesir polisi il genelinde son 24 saatte yaptığı 2 ayrı operasyonda toplam 13 uyuşturucu satıcısını yakaladı.

05.12.2019 10:19 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:24Polis 2 ayrı operasyonda 13 uyuşturucu satıcısını yakaladı
polisi il genelinde son 24 saatte yaptığı 2 ayrı operasyonda toplam 13 uyuşturucu satıcısını yakaladı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 24 saatte yapılan 4 operasyonda toplam 4 kişi yakalandı. ekiplerinin yaptığı aramalarda; 74 adet ecxtasy hap, 4.20 gram skunk ve 100 adet uyuşturucu hap hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahıslarla ilgili adli ve idari tahkikat devam ediyor.

Balıkesir polisinin yaptığı 2. uyuşturucu operasyonunda 9 kişi yakalandı

Balıkesir polisi il genelinde son 24 saatte yaptığı ikinci operasyonda 9 uyuşturucu tacirini yakaladı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 24 saatte yapılan 7 operasyonda toplam 9 kişi yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 8 gram esrar, 10 adet ecstasy hap, 2.63 gram bonzai, 35 adet uyuşturucu hap ile 3.62 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Yakalanan zehir tacirlerinden 2'si adli mercilerce tutuklanırken, diğer şüpheliler ile ilgili soruşturma devam ediyor. - BALIKESİR

Balıkesir, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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