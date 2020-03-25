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Polis 371 yaşlıya hizmet etti, maaşlarını bile çekip teslim etti

Korona virüsü nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da kurulan Vefa Sosyal Destek Grubunda yer alan polisler, 371 yaşlının alış verişini yaptığı gibi maaşlarını çekerek kendilerine teslim etti.

25.03.2020 19:07 | Son Güncelleme: 25.03.2020 19:18
Polis 371 yaşlıya hizmet etti, maaşlarını bile çekip teslim etti
Korona virüsü nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ 'da da kurulan Vefa Sosyal Destek Grubunda yer alan polisler, 371 yaşlının alış verişini yaptığı gibi maaşlarını çekerek kendilerine teslim etti.

Çin'de ortaya çıkıp dünyayı saran korona virüsü salgını nedeniyle ülke çapında da gerekli tedbirlerin alınmasının ardından sosyal destek veriliyor. Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ Valiliği koordinesinde de kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, bu kapsamda bir çok kurumdan oluşturulan personellerle görev yapıyor. Grupta yer alan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimlerde 155 hattı üzerinden evden çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlara özel hizmet veriyor. Kısıtlaması bulunan vatandaşların taleplerini alan polisler, listeyi Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğüne göndererek, ekiplerle alış verişini gerçekleştirip, evlere teslim ediyor. Bunun yanı sıra talep edenlerin maaş kartlarını teslim alıp ATM'den para çeken polis, çekilen miktarla kartlarını tekrar kendilerine teslim etti.

Uygulama kapsamında polis ekiplerinin şuana kadar 371 kişinin alışverişi ve maaş çekme gibi işlemlerinin gerçekleştirildiği bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Elazığ, Polis, Güncel

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