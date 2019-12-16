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Çıkma parçalar ile sigorta şirketlerini dolandıran çeteyi polis tamirci kılığına girerek yakaladı

Adana'da, sıfır kilometre otomobillerin orijinal parçalarını söktükten sonra yerine hasarlı parça takıp, kaza yaparak sigorta şirketlerini dolandıran 48 kişilik çete, tamirci gibi davranan polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin, hafif yaralı ve görgü tanığı rolü yaptığı öğrenilirken, kaza anı ise polis kamerası tarafından görüntülendi.

16.12.2019 10:17 | Son Güncelleme: 16.12.2019 11:22

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 13 Aralıkta sigorta şirketlerini dolandıran kişileri yakalamak için teknik ve fiziki takip başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen polis, Adana, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Malatya, Mersin ve Osmaniye'de 53 adrese şafak vakti baskın yaptı. Operasyonda, 48 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, akraba ve arkadaşlarına taksitle sıfır kilometre otomobil aldırdığı, bu araçların tampon, çamurluk, far, kaput, hava yastığı gibi orijinal parçalarını söküp, yerine çıkma ve hasarlı parça taktırdığı öğrenildi. Bu otomobillerle kırmızı ışıkta duran kamyon, TIR, iş makinesi ve otobüslere arkadan çarpan şüphelilerin, bu yöntemle sigorta şirketlerini dolandırdığı ortaya çıktı. Sökülen orijinal parçaları satan şüphelilerin, 144 kez organize ettiği kazalarla 4 milyon 300 lira haksız kazanç elde ettiği öğrenildi.

POLİS SANAYİDE TAMİRCİ OLDU

Olayın ardından Yankesicilik ve Dolandırıcılık dedektiflerinin, şüphelileri kazadan sonra araçları tamir ettirmek için geldikleri sanayi sitesinde işe girdikleri öğrenildi. Kaportacı, elektrikçi, yedek parça dükkanlarında işe giren polisler, çete üyelerinin tüm hareketlerini adım adım izledi. Ayrıca polisin, kazadan önce motosikletli kurye gibi davrandığını ve şüphelilerin otomobillerini de takip ettiği öğrenildi. Kazanın ardından tüm detayları kusursuz uygulayan şüphelilerin bazılarının hafif yaralı rolü oynadığı, kimisinin ise kavşakta meydana gelen kurmaca kavgada görgü tanıklığı yaptığı saptandı. Tüm bu yaşananlar havadan ve takipteki motosikletli polisler tarafından saniye saniye görüntülendi. Şüphelilerin ayrıca, kaza sırasında gerçekten yaralanmış gibi ambulans istedikleri de görüldü.

KADIN ŞOFÖRLER YARDIM ETMİŞ

Adana'da, sigorta şirketlerini dolandıran 4'ü kadın 48 kişi adliyeye sevk edildi. Çetenin liderliğini yapan Sedat T.'nin oto tamircisi olduğu öğrenildi. Ayrıca çeteye yardım eden 4 kadının belediye otobüsü sürücüsü olduğu ortaya çıktı.

Çıkma parçalar ile sigorta şirketlerini dolandıran çeteyi polis tamirci kılığına girerek yakaladı

Sigorta, Adana, Güncel

Kaynak: DHA


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