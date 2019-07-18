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Polis adaylarından "15 Temmuz" klibi

Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitim gören 1010 polis adayı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla klip hazırladı.

18.07.2019 17:00 Polis adaylarından "15 Temmuz" klibi
Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitim gören 1010 polis adayı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla klip hazırladı.
Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Erzincan POMEM'de polislik eğitimlerini sürdüren öğrenciler, 15 Temmuz şehitlerini anmak için anlamlı bir çalışma yaptı.
POMEM bahçesinde üniformalı 1010 polis adayının katılımıyla çekilen klipte, Türk bayrağının sembollerinden hilal ve yıldız oluşturuldu.
Hilal ve yıldızın arasında "15 Temmuz" yazısını oluşturan polislerin bu muhteşem gösterisi drone ile çekildi.
Klibin son bölümünde ise polis adaylarının cep telefonlarının ışıklarıyla yaptıkları görsel şölen yer aldı.
Erzincan Valiliği, izleyenleri duygulandıran klibi sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Kaynak: AA
Erzincan, Polis, Kültür Sanat

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