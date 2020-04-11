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Polis ailelerinden lojmanda sürpriz kutlama

Adana'nın Karataş ilçesinde, Emniyet Amirliğinde görevli polislerin aileleri, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla lojmanın balkonundan balon ve marşla kutlama yaptı.

11.04.2020 00:48 | Son Güncelleme: 11.04.2020 00:49
Adana 'nın Karataş ilçesinde, Emniyet Amirliğinde görevli polislerin aileleri, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla lojmanın balkonundan balon ve marşla kutlama yaptı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, programların iptal edilmesi üzerine aileler polislerin bu anlamlı gününü evlerinden kutlamak istedi.
Evde kal çağrısına uyan aileler, lojmanın balkonlarını Türk bayrağı ve balonlarla donattı.
Polislerin lojmana gelmesiyle 10. Yıl Marşı'nı söyleyen aileleri onları alkışladı.
Polislerin zor şartlar altında çalıştığını ifade eden eşleri, moral vermek, onları bir nebze de olsa mutlu etmek için böyle bir etkinlik yapmayı planladıklarını belirtti. Polis ailelerinden lojmanda sürpriz kutlama

Kaynak: AA

Etiketler: Adana, Polis, Güncel
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