Polis Akademisi'nden Göç ve Uyum Raporu

Polis Akademisi
Başkanlığınca hazırlanan "Politika ve Uygulama Boyutlarıyla Go¨c¸ ve Uyum" başlıklı raporda, Suriyelilerin uyumuna ilişkin programlarda, "yardım" yaklas¸ımının değil, "u¨retime katılım" yaklas¸ımının esas alınması gerektiği belirtildi.
Polis Akademisi öğretim üyeleri Doç. Dr. Coşkun Taştan, Doktor Öğretim Üyesi İbrahim İrdem ve Araştırma Görevlisi Ömer Özkaya
tarafından hazırlanan rapor, Göç ve Sınır Güvenliği Araştırma Merkezi Müdürlüğünce yayımlandı. Antalya
'da 12-14 Ekim 2017'de düzenlenen "2. Uluslararası Göç ve Güvenlik Konferansı" doğrultusunda hazırlanan raporda, "Suriyelilere Dair Tehdit Algısı", "Göç Politikaları ve Uyum", "Suriyelilerin Uyumu: Deneyimler", "Göçmenlerin Kente Uyumu: Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum", "Göç, Uyum ve Ekonomi
", "Uyumun Psiko-Sosyal Boyutu" konuları yer aldı.
Raporda, yine Polis Akademisi tarafından hazırlanan "Suriyelilere Dair Tehdit Algısı: O¨nyargılar ve Gerc¸ekler" bas¸lıklı rapor için yapılan araştırma sonuçlarına yer verildi.
Araştırma kapsamında, pilot il olarak sec¸ilen Ankara
'da 400 kis¸iyle yu¨z yu¨ze gerc¸ekles¸tirilen anketlerde yerel halkın Suriyeliler ile ilgili kaygılarının ekonomi, gu¨venlik ve sosyo-ku¨ltu¨rel konular olmak u¨zere u¨c¸ alanda yogˆunlas¸tıgˆının tespit edildiği belirtildi.
Raporda, kamuoyunda Suriyelilerin neden olduğu düşünülen bazı durumların yanlış algı sonucunda ortaya çıktığı, toplumdaki bu algının resmi verilerle örtüşmediği bildirildi.
"Uyum iki taraflı süreçtir"
"Politika ve Uygulama Boyutlarıyla Go¨c¸ ve Uyum" raporunda, uyum sürecinde, göçmenin ev sahibi topluma uyumu kadar ev sahibi toplumun da göçmenlere uyum sagˆlamasının önemli olduğu kaydedildi.
Göç eden bireylerin gittikleri ülkelerde ekonomik, kültürel, sosyal, dilsel ve dini açıdan birçok konuda uyum problemiyle karşılaştıkları belirtilen raporda, uyum konusunda politika oluşturma ve hizmet sunmanın önemine işaret edildi.
Çift yönlü aktif bir etkileşimin hedeflenmesi gereken uyum çalıs¸malarında, bu yaklas¸ımın, uyuma yönelik her türlü plan, program ve uygulamanın esasını tes¸kil ettiği vurgulandı.
Raporda, uyumun sağlanabilmesi için yerel topluma sağlanan imkanların sığınmacıları, göçmenleri ve mültecileri de kapsayacak şekilde tüm topluma yaygın hale getirilmesinin, göç ve uyumla ilgili politikaların kapsayıcı ve uzun vadeli olmasının önemine dikkat çekildi.
"Yanlış bilgiler nefret duygusu oluşturuyor"
Raporda, "Suriyelilerle ilgili yanlıs¸ ve hatta yalan bilgilerin toplum gündemine sürekli sunulması insanların hem yanlıs¸ bilgi sahibi olmalarına neden olmakta hem de s¸iddet ve zulümden kaçarak ülkemize sıgˆınan insanlara kars¸ı nefret duygusunun olus¸turulmasına zemin hazırlamaktadır." ifadesi kullanıldı.
Göçmenlerin medyada temsil edilme biçimlerinin ön yargıları pekis¸tirdiği belirtilen raporda, özellikle sosyal medyada denetlenmesi imkansız iddialar ve haberler üretilebildiği, bu yolla ön yargılarla dolu göçmen imajlarının dolas¸ıma sokulduğu belirtildi.
Raporda, şu ifadelere yer verildi:
"Medya, kutuplas¸mayı artırabilecek, yabancı du¨s¸manlıgˆına zemin hazırlayabilecek ve c¸atıs¸mayı tetikleyebilecek u¨sluptan uzak durmalıdır. U¨lkemizdeki Suriyelilerin c¸ok bu¨yu¨k bir kısmı kentsel alanlara yerles¸mis¸lerdir. Bu nedenle uyum politikalarında Tu¨rkiye'deki kentsel yas¸amın kos¸ulları ve do¨nu¨s¸u¨mu¨ go¨z o¨nu¨ne alınmalıdır. Suriyelilerin uyumuna dair programlar hayata gec¸irilirken, 'yardım' yaklas¸ımından ziyade 'u¨retime katılım' yaklas¸ımı esas alınmalıdır. Tu¨rkiye'deki Suriyeliler 'acil yardım' do¨nemini geride bırakmıs¸lardır. Bu nedenle ayni ve nakdi yardım konuları kademeli olarak sivil toplum kurulus¸larına bırakılmalı, devlet imkanları ise meslek ve beceri edinme, istihdam ve is¸ kurma imkanlarının gelis¸tirilmesine ayrılmalıdır."
Suriyelilerin Türkiye
'ye göçünde İslam'ın önemi
Suriyelilerin Türkiye'yi tercih etme sebeplerinden birisinin de İslam dini olduğu belirtilen raporda, orta ve uzun vadede ibadet pratiklerindeki farklılıklar ve ibadet mekanlarının ayrışmasının zaman zaman toplumsal gerilimleri doğursa da yeni ibadet mekanlarının eklenmesi, iki toplumu ortak noktada buluşturacak mekansal tasarımların tesis edilmesi, ortak değer yargılarını ve pratiklerini ön plana çıkaran semboller kullanılmasının gerilimlerin azalmasını sağlayacağı ifade edildi.
Uyum politikalarının, tek elden ve merkezi yaklaşımla yürütülmemesi gerektiği vurgulanan raporda, bu sayede özgün kos¸ulların gerektirdigˆi esnekliklere sahip uyum programlarının ortaya çıkmasının kolaylaşacağı anlatıldı.
Polis Akademisi
24 Kasım 2018 Cumartesi 09:44