Haberler » Güncel » Polis Akademisinde son 5 yılda 90 binin üzerinde polis memuru yetişti - Haber

Polis Akademisinde son 5 yılda 90 binin üzerinde polis memuru yetişti

Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, 2014'ten bu yana 90 binin üzerinde polis memuru yetiştirdiklerini belirterek, "Şu an sahada görevli her 3 polis memurundan birisi yeni anlamına gelir. 12 bin komiser yardımcısı yetiştirdik.

25.11.2019 17:20 | Son Güncelleme: 25.11.2019 17:20Polis Akademisinde son 5 yılda 90 binin üzerinde polis memuru yetişti
Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, 2014'ten bu yana 90 binin üzerinde polis memuru yetiştirdiklerini belirterek, "Şu an sahada görevli her 3 polis memurundan birisi yeni anlamına gelir. 12 bin komiser yardımcısı yetiştirdik. Şu anda sahada görev yapan her 3 amirin ikisinden fazlası yeni." dedi.
Polis Akademisince, Anıttepe Yerleşkesi'nde Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü personeli muhafaza memurlarına yönelik "Kişi ve Araç Arama, Güvenli Müdahale ve Atış Eğitimi Kursu"nun açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.
Çolak, törende yaptığı konuşmada, temel görevlerinin emniyet teşkilatına personel yetiştirmek olduğunu hatırlattı.
Göreve geldiği 2014'ten bu yana hızlı şekilde Polis Akademisini yeniden yapılandırdıklarını ve teşkilatın ihtiyaç duyduğu polis memurları ile komiser yardımcılarını yetiştirmeye başladıklarını belirten Çolak, "2014'ten bu yana 90 binin üzerinde polis memuru yetiştirdik. Şu an sahada görevli her 3 polis memurundan birisi yeni anlamına gelir. 12 bin komiser yardımcısı yetiştirdik. Şu anda sahada görev yapan her 3 amirin ikisinden fazlası yeni. Bizim bu süreçte yetiştirdiğimiz arkadaşlar." diye konuştu.
Çolak, bekçi alım ve eğitimlerinin de Polis Akademisine verildiğini, 10 binin üzerinde bekçinin alımını gerçekleştirerek eğitim verdiklerini dile getirdi.
Okullarda 10 bin 500 öğrencinin eğitim aldığı bilgisini veren Çolak, şöyle devam etti:
"2020 yılının sonunda yekunde 130 binleri bulmuş olacağız. Adeta emniyet teşkilatını ayağa kaldırdık, yapılandırdık diyebiliriz. Emniyet teşkilatı bu süreçten daha güçlü bir şekilde çıkmıştır. Bunun somut göstergeleri de vardır. Suçla ilgili son 3 yıllık istatistiklere baktığımız zaman geçmişle kıyasladığımızda çok ciddi iyileşmeler olduğunu görüyoruz."
Daha önce Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünde görevli 693 personele eğitim verildiğini anımsatan Çolak, bu süreçte de 300 gümrük muhafaza memuruna eğitim verileceğini sözlerine ekledi.
"Yasa dışı ticarete sıfır müsamaha ilkesiyle mücadelemizi sürdürüyoruz"
Gümrükler Muhafaza Genel Müdür Vekili Murat Yaman da geçen dönemlerde verilen eğitimlerin yararlarının gözlemlendiğini ve sahadan olumlu dönüşler alındığını dile getirdi.
İçeride ve dışarıda güvenlikten asla taviz vermeden yasa dışı ticaretle "sıfır müsamaha" ilkesiyle mücadeleyi sürdürdüklerini vurgulayan Yaman, "Yaptığımız yatırımlar sayesinde her türlü eşya, silah, radyoaktif madde, uyuşturucu ve insan kaçakçılığıyla mücadele ediyoruz. Altyapı ve teknik imkanlardan faydalanmak için teknolojinin her alanındaki gelişmeleri yakından takip ederek maksimum düzeyde yatırım gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.
Yaman, personelin eğitimine ağırlık verdiklerine işaret ederek, "Personelimizin, Emniyet Genel Müdürlüğümüzün alanında uzman eğiticilerinden alacakları bilgilerden en üst seviyede faydalanarak, görev yerlerinde gerektiğinde bu bilgilerini bilfiil uygulamaya geçireceklerine inancım tamdır." dedi.

Polis, CEO, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:36 Düzce'de denetimli serbestlik yükümlülerinden park temizliği
17:34 Sivrisinek ısırması sonucu virüs kapan kadın öldü
17:30 Ak Partili kadınlardan basın açıklaması
17:29 Yavuzeli'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
17:28 Altındağ Belediyesi mağdur kadınların sesi oldu
17:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'a övgü dolu sözler: Kara gün dostudur
17:13 Talat Atilla'dan CHP'li Faik Öztrak'ın açıklamasına sert tepki gösterdi
16:59 CHP'li Faik Öztrak'ın Külliye iddialarına AK Parti'den yanıt: Üzücü ve ürkütücü gelişmeler
16:25 Kremlin: Putin, TürkAkım projesinin açılışı için Türkiye'ye gelecek
15:52 Eski eşinin satırla öldürdüğü Ayşe'nin tabutuna kadınlar omuz verdi
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
13:45 Kocasını baltayla öldüren kadın konuştu: Ben öldürmesem o beni öldürecekti
13:10 Nagehan Alçı: Kılıçdaroğlu'na yakın bir CHP'li aradı ve 'İnce şu an iktidara hizmet ediyor' dedi
12:33 Silah tutukluk yapınca, çaresiz kadın hayatta kaldı
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
25.11.2019 17:37:51