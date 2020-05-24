Polis, alkol alarak sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden gruba müdahale etti

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis, alkol alarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden gruba müdahale etti.

24.05.2020 22:02 | Son Güncelleme: 24.05.2020 22:06
Edirne'nin Keşan ilçesinde polis, alkol alarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden gruba müdahale etti.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mustafa Kemalpaşa Mahallesi 700 Evler TOKİ Konutları çevresinde denetimlerde bulundu.
Ekipler burada, açık alanda alkol alarak sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden gruptakilerden kimliklerini göstermelerini istedi.
Grubun polise zorluk çıkarmasının ardından bölgede kalabalık toplandı. Bu sırada olay yerine takviye polis ekipleri sevk edildi.
Polisin uyarılarına rağmen dağılmayan kalabalığa biber gazıyla müdahalede bulunuldu. Grubun taşkınlık çıkarması üzerine de havaya ateş edildi.
Müdahale sonucu, polislere mukavemet gösterdiği ve tehdit ettiği belirlenen S.H. gözaltına alındı.
Şüphelinin üzerinde bir şarjör ile 5 mermi ele geçirildi. Olay sırasında çekilen görüntüleri inceleyen ekipler, polise küfür ve hakaret ederek mukavemet gösteren 6 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, alkol alarak sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden gruba müdahale etti

Kaynak: AA

Etiketler: Edirne, Keşan, Polis, Güncel, Haber

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