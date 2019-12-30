Haberler » 3. Sayfa » Polis alkollü araç kullananlara göz açtırmıyor - Haberler

Polis alkollü araç kullananlara göz açtırmıyor

Gaziantep Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından sürücülere alkol denetimi yapıldı.

30.12.2019 10:19 | Son Güncelleme: 30.12.2019 10:24 Polis alkollü araç kullananlara göz açtırmıyor
Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından sürücülere alkol denetimi yapıldı.

Gaziantep merkezi ve şehirlerarası karayollarında yapılan trafik kontrollerinde, bin 106 araç kontrol edildi. Trafik güvenliği tehlikeye düşüren,14 sürücüye alkollü olarak araç kullanmaktan, 1 sürücüye alkolmetre cihazına üflemeyi reddetmekten, 6 sürücüye ve araç plakasına hız ihlalinden, 178 aracın tescil plakasına hatalı park etmekten,1 sürücüye hatalı şerit değiştirmekten,9 sürücüye trafik işaret levhalarına uymamaktan, 44 sürücüye diğer trafik kurallarını ihlal etmekten, yapıldı. Denetimlerde toplamda 253 sürücü, yolcu ve araç plakasına işlem yapılırken, 26 araç trafikten men edildi. Yapılan denetimlerde 15 sürücünün belgesine el konuldu. - GAZİANTEP

alkolmetre, Gaziantep, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

11:27   Rusya'da sanatoryumda çocuklara şiddete soruşturma - Haberler
11:25   Son dakika: CHP'deki 'rüşvet' tartışmasıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kocaman açıklama yaptı - Haberler
11:24   Aynalı Kaya Mezarı restorasyonla geleceğe aktarılacak - Haberler
11:21   Sevilay Yılman'dan Okan Kurt'a: Hangi vasıfla Erdoğan'ın karşısına oturdu? - Haberler
11:20   Otomobil hırsızları yakalandı - Haberler
11:10   Oto galeri açıp vekaletname ile vurgun yaptılar - Haberler
10:47   Son dakika: İzmir'de Sağlık müdürü ve doktorun eşinin öldürülmesine ilişkin 2 kişi gözaltına alındı - Haberler
10:45   Erdoğan'ın 2019 yılı içerisinde en çok ziyaret ettiği ülke Rusya oldu - Haberler
10:36   Köpekleri zehirleyip, döverek öldürdükten sonra koyun ve hindileri çaldılar - Haberler
10:24   Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde anahtar Meral Akşener'in elinde mi? - Haberler
30.12.2019 11:36:01