Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Polis amcaları İlker'in oyuncak araba isteğini karşıladı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 155 polis hattını arayarak oyuncak isteyen 7 yaşındaki İlker Arslan'a, polis amcaları tarafından oyuncak polis arabası hediye edildi.

02.04.2020 09:22 | Son Güncelleme: 02.04.2020 09:55
Polis amcaları İlker'in oyuncak araba isteğini karşıladı
Tekirdağ 'ın Çerkezköy ilçesinde 155 polis hattını arayarak oyuncak isteyen 7 yaşındaki İlker Arslan'a, polis amcaları tarafından oyuncak polis arabası hediye edildi.
Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Kosovalı Sokak'ta yaşayan Arslan, 155 polis hattını arayarak oyuncak istedi.
Bunun üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri aldıkları oyuncak polis arabasını İlker Aslan'ın yaşadığı eve götürerek hediye etti.
İlker Arslan, AA muhabirine, yaşlıların yardımına koşan polis ağabeylerinin kendisini de kırmadıklarını anlatarak, "Polis ağabeylerimizin televizyonda yaşlılara yardım ettiğini gördüm. Ben de arayarak oyuncak istedim. Onlar da bana oyuncak polis arabası getirdi. Polis amcalarıma çok teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Çerkezköy, Tekirdağ, Polis, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Polis amcaları İlker'in oyuncak araba isteğini karşıladı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

1 Ocak ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçeteler ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak Haberler
1 Ocak ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçeteler ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak
ABD istihbaratının raporunun bomba Çin detayı! Doğruysa büyük kriz çıkar Haberler
ABD istihbaratının raporunun bomba Çin detayı! Doğruysa büyük kriz çıkar
Pentagon’a gelen dehşet verici talep: 100 bin adet ceset torbası Haberler
Pentagon'a gelen dehşet verici talep: 100 bin adet ceset torbası
Virüs bulaşmasını engelliyor! 7 arkadaş atık malzemelerden yaptı Haberler
Virüs bulaşmasını engelliyor! 7 arkadaş atık malzemelerden yaptı
Atatürk Havalimanı’nın apronu tekrar uçaklarla doldu Haberler
Atatürk Havalimanı'nın apronu tekrar uçaklarla doldu
Benzine bu kez de indirim geliyor! Fiyatı 5 liranın altına düşecek Haberler
Benzine bu kez de indirim geliyor! Fiyatı 5 liranın altına düşecek
Sevgilisini boğarak öldüren hemşire: Onu öldürdüm çünkü bana koronavirüs bulaştırdı Haberler
Sevgilisini boğarak öldüren hemşire: Onu öldürdüm çünkü bana koronavirüs bulaştırdı
500 bin takipçisi olan Ankara Kuşu isimli hesabın kullanıcısı yakalandı Haberler
500 bin takipçisi olan Ankara Kuşu isimli hesabın kullanıcısı yakalandı

Son Dakika Güncel Haberleri

10:08: Mamak'tan 65 yaş üstüne gıda ve hijyen paketi - Haber 10:08: Okul özlemlerini kliple anlattılar - Haber 10:08: DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı 3 örgütün daha mal varlığı donduruldu - Haber 10:08: Orta Anadolu Kalkınma Ajansından koronavirüsle mücadele için 5 milyon lira bütçe - Haber 10:07: Küçük Hürrem'in öğretmen sevgisi - Haber 09:51: ABD istihbaratının raporunda yer alan bomba iddia: Çin, bilinçli olarak vaka ve ölü sayılarını gizledi - Haberler 09:31: Minik Muhammed'in sağlıkçı annesine "Ne olur gel" ısrarı, yüreklere dokundu - Haber 09:23: Sevgilisini boğarak öldüren erkek hemşire: Onu öldürdüm çünkü bana koronavirüs bulaştırdı - Haber 08:44: Yediği domates salçasının metalik tatta olduğunu hisseden genç, koronavirüse yakalandığını anladı - Haber 08:26: ABD'de görev yapan profesör Mehmet Çilingiroğlu: Türkiye'de çok şanslısınız - Haber 08:19: Burdur, 2 kişi ile Kovid-19 vakasına en az rastlanan il oldu - Haber