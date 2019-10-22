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Polis Amirleri Eğitim Merkezi'ne 7 bin polis alınacak!

Polis Amirleri Eğitim Merkezi'ne lisans mezunu 5 bin 40'ı erkek, 560'ı kadın, önlisans mezunu bin 260'ı erkek, 140'ı kadın olmak üzere 7 bin polis adayı alınacak.

22.10.2019 11:02

Emniyet Genel Müdürlüğü EGM tarafından 7 bin polis alımı ile ilgili süreç başlatıldı. Sürecin başlamasıyla birlikte başvuru şartları araştırılmaya başlandı.

Lisans mezunları için yapılan 2018 veya 2019 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının (KPSS) birinden P3 puan türünden en az 60, önlisans mezunları için yapılan 2018 yılı KPSS P93 puan türünden en az 65 ve üzeri puan alanlar başvurabilecek.

GİRİŞ KOŞULLARI POLİS AKADEMİSİ İNTERNET SİTESİNDE

Adaylar, 14-25 Ekim tarihleri arasında 'pa.edu.tr' adresinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabilecek.

Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezleri'nde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak. Giriş koşulları Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alıyor.

Polis Amirleri Eğitim Merkezi'ne 7 bin polis alınacak!

Polis, KPSS, Ekonomi, Güncel

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