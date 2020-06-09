Polis, anaokulu öğrencilerine Kovid-19 tedbirlerini anlattı - ADANA

Adana'da polis ekipleri, anaokulu öğrencilerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında alınan tedbirlerini anlattı.

09.06.2020 10:10 | Son Güncelleme: 09.06.2020 11:18
Adana'da polis ekipleri, anaokulu öğrencilerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında alınan tedbirlerini anlattı.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, kentteki özel bir anaokulunu ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi.
Ekipler, ziyaret ettikleri çocuklara Kovid-19'dan korunmaları için alabilecekleri önlemleri anlattı.
"Can polis" olarak adlandırılan "maskot" polisin de yer aldığı etkinlikte renkli görüntüler oluştu.
Ekipler, çocuklara virüsten korunmaları için maske dağıtıp, polis şapkası ve üzerinde polis çıkarması bulunan anahtarlık hediye etti. Polis, anaokulu öğrencilerine Kovid-19 tedbirlerini anlattı - ADANA

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel, Haber

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