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Polis anons yaparak sokakları boşaltıyor

Gaziantep'te sokağa çıkma yasağının başlaması sonrası polis ekipleri mahalleleri ve açık olan işyerlerini denetliyor, yapılan anonslarla vatandaşların evlerine gitmesi yönünde uyarılarda bulunuyor.

11.04.2020 00:58 | Son Güncelleme: 11.04.2020 00:58
Polis anons yaparak sokakları boşaltıyor
Gaziantep 'te sokağa çıkma yasağının başlaması sonrası polis ekipleri mahalleleri ve açık olan işyerlerini denetliyor, yapılan anonslarla vatandaşların evlerine gitmesi yönünde uyarılarda bulunuyor.

İçişler Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile 30 büyükşehir ile Zonguldak 'ta hafta sonu için uygulanacak sokağa çıkma yasağı sonrası vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti. Saatin 00.00'ı geçmesiyle polis ekipleri ise mahalle mahalle devriye atarak hem vatandaşları evlerine gitmeleri hem de işyeri sahiplerini dükkanlarını kapatmaları yönünde uyardı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, Gaziantep, Polis, Güncel
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