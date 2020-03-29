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Polis, anonsla vatandaşlara 'Evde Kal' uyarısı yaptı

AKSARAY'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda devriye görevi yapan polis ekipleri, vatandaşlara 'Evde kal' çağrısı yaptı.

29.03.2020 13:32 | Son Güncelleme: 29.03.2020 13:32
Polis, anonsla vatandaşlara 'Evde Kal' uyarısı yaptı

AKSARAY'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda devriye görevi yapan polis ekipleri, vatandaşlara 'Evde kal' çağrısı yaptı.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, şehrin  en işlek cadde ve sokaklarında bulanlara evlerine dönmelerini söyleyerek uyardı. Ekip araçlarından da  "Değerli hemşerilerimiz evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati önem taşımaktadır. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım. Evinize dönün"  şeklinde anonslar yapıldı. Anonsları duyan vatandaşların bazıları evlerine dönmek için ayrılmayı tercih etti.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Aksaray, Polis, Güncel

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Haberler ›› Güncel ››Polis, anonsla vatandaşlara 'Evde Kal' uyarısı yaptı - Haberler

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