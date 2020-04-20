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Polis aracı ile otomobil çarpıştı: 2'si polis, 3 yaralı

Polis aracı ile otomobil çarpıştı: 2'si polis, 3 yaralıDENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, polis aracı le otomobilin çarpıştığı kazada, 2'si polis, 3 kişi yaralandı.

20.04.2020 15:56 | Son Güncelleme: 20.04.2020 16:00
Polis aracı ile otomobil çarpıştı: 2'si polis, 3 yaralı
DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, polis aracı le otomobilin çarpıştığı kazada, 2'si polis, 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 13.00 sıralarında Yenişafak Mahallesi Üçler Bulvarı'ndaki kavşakta meydana geldi. Aydın Madak yönetimindeki 20 A 9272 plakalı polis otosu ile Arif Şengül (77) yönetimindeki 20 ABN 81 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, ekip otosunu kullanan polis memuru Aydın Madak ile yanındaki komiser yardımcısı Volkan Mıdık ve otomobil sürücüsü Arif Şengül yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Polis aracı ile otomobil çarpıştı: 2’si polis, 3 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Merkezefendi, Denizli, Polis, Güncel
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