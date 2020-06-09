Polis aracı ile otomobil çarpıştı, 2'si polis 5 kişi yaralandı

Denizli'de polis aracı ve otomobil çarpışması sonucu 2'si polis 5 kişi yaralandı.

Polis aracı ile otomobil çarpıştı, 2'si polis 5 kişi yaralandı
09.06.2020 13:17 | Son Güncelleme: 09.06.2020 14:00
Denizli'de polis aracı ve otomobil çarpışması sonucu 2'si polis 5 kişi yaralandı. Yaralı polislere ilk müdahaleyi ise vatandaşlar yaptı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Merkezefendi ilçesi Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. 35 BAZ 61 plakalı M.D. yönetimindeki E.K., idaresindeki 20 A 5444 plakalı polis aracı ile çarpıştı. Kazada çarpışmanın etkisi ile savrulan iki araçta beton direklere çarparak durabildi. Kazada sürücüler E.K., ve M.D., ile birlikte biri polis memuru olmak üzere toplamda 5 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Yaralı polislerden birini vatandaşların kucağına alarak ambulans beklemesi ise dikkatlerden kaçmadı. Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından soruşturma başlatıldığı bildirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Denizli, 3. Sayfa, Haber

Manşet

Haberler

10 yaşındaki Mustafa’nın ölümündeki gerçek tomografi çekilince ortaya çıktı Haber
10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek tomografi çekilince ortaya çıktı
Polis memuru otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu Haber
Polis memuru otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu
Bakan Koca, Kabine Toplantısı devam ederken tweet attı: Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı Haber
Bakan Koca, Kabine Toplantısı devam ederken tweet attı: Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı
e-Devlet’te uygulamaya giren ’Araçlarım’ hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek Haber
e-Devlet'te uygulamaya giren "Araçlarım" hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek
Evinin balkonunda gergedan böceği bulan genç, ona gözü gibi bakıyor Haber
Evinin balkonunda gergedan böceği bulan genç, ona gözü gibi bakıyor
Diyarbakır’da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300’ü geçti, hastanelerde yer kalmadı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
Yunan yetkili çaresizce itiraf etti: Türkiye’nin söylediklerini yapacak imkanı var Haber
Yunan yetkili çaresizce itiraf etti: Türkiye'nin söylediklerini yapacak imkanı var
Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı ’3 yanlış bilgi’ sebebiyle salgın bitmiyor Haber
Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı "3 yanlış bilgi" sebebiyle salgın bitmiyor
Haberler››3. Sayfa››Polis aracı ile otomobil çarpıştı, 2'si polis 5 kişi yaralandı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

19:17: AK Partili Yaşar'dan Yunanistan'a "Göçmen çocukları gözaltına almayın" çağrısı - Haberler 19:14: Son dakika haber! Ankara Tiyatro Yapımcıları Platformundan sanatsal etkinliklere destek çağrısı - Haberler 19:13: Giresun'da sağanak yağış karayolunu ulaşıma kapattı - Haberler 19:12: Bakan Akar, video konferans yöntemiyle bölge komutanlarından bilgi aldı - Haberler 19:09: Maserati Ghibli Hybrid Ekim'de Türkiye'de! - Haberler 18:47: Eski avukatın ölümü, kuryenin kokuyu fark etmesiyle ortaya çıktı - Haberler 17:57: e-Devlet'te uygulamaya giren "Araçlarım" hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek 17:51: Polis memuru otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu - Haberler 15:51: 10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek tomografi çekilince ortaya çıktı 09:06: Fotoğraf çektirmek için duran gelin ve damat, geri döndüklerinde telefona sarıldı