Haberler » 3. Sayfa » Polis aracı ile yolcu minibüsü çarpıştı - Haberler

Polis aracı ile yolcu minibüsü çarpıştı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde resmi polis aracıyla yolcu minibüsü çarpıştı.

24.12.2019 11:51 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:56 Polis aracı ile yolcu minibüsü çarpıştı
'in İslahiye ilçesinde resmi polis aracıyla yolcu minibüsü çarpıştı. Maddi hasarın meydana geldiği kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Kaza, İslahiye'nin Cumhuriyet Mahallesi Hakkı Demirel Caddesi köprülü kavşağında meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğüne ait olan ve Hakkı Demirel Caddesi istikametinden seyreden Memuru İ.S. idaresindeki polis aracı, İstasyon Caddesi'nden Santral Caddesi istikametine giden Ş.Y. yönetimindeki 27 K 5013 plakalı yolcu minibüsü ile çarpıştı. Resmi plakalı polis aracının görevden döndüğü öğrenilirken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Kazanın ardından jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - GAZİANTEP

Gaziantep, Jandarma, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

13:15   Elektron mikroskobuyla dünyanın en küçük evini inşa etti - Haberler
13:14   Taliban güvenlik noktasına saldırdı: 15 ölü - Haberler
13:13   Bahçeli: "Milliyetçi Hareket Partisi'ne göre, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin tartışılması Türkiye... - Haberler
13:12   Bahçeli: "Kanal İstanbul Projesi'nin ABD donanmasının Karadeniz'e çıkışının ve yerleşmesinin önünü... - Haberler
13:09   Jandarma suçlulara göz açtırmıyor - Haberler
12:46   Kütahya'da tren raylarında bir kadına ait cansız beden bulundu - Haberler
12:44   Yeniden başlayan metro hattı çalışmasında, tünel açma makinesi şantiye alanına indirilemedi - Haberler
12:10   İzmir'de soyguncular 2 kişiyi vurup, 1,5 kilo altınla kaçtı - Haberler
12:05   AVM'de 'hediyeli balon' izdihamı! İnsanlar birbirlerini ezdi, 17 yaralı var - Haberler
24.12.2019 13:28:15