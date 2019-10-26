Haberler » Güncel » Polis aracı, yolun karşısına geçmeye çalışan engelliye siper oldu

Polis aracı, yolun karşısına geçmeye çalışan engelliye siper oldu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinin işlek caddesinde polis otomobilinin, yolun karşısına geçmeye çalışan tekerlekli sandalyedeki engelli vatandaşa siper olması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

26.10.2019 12:55
Mardin'in Kızıltepe ilçesinin işlek caddesinde polis otomobilinin, yolun karşısına geçmeye çalışan tekerlekli sandalyedeki engelli vatandaşa siper olması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kızıltepe ilçesinde trafik akışının yoğun yaşandığı İpek Yolu Dedeman Kavşağı'nda polis trafik aracı, yolun karşısına geçmeye çalışan tekerlekli sandalyedeki engelliye yardımcı oldu. Engelli vatandaşa, yolun karşısına geçinceye kadar trafik polisinin kullandığı otomobil eşlik etti.
Trafik polislerin engelli kişiye eşlik etme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Polis aracı, yolun karşısına geçmeye çalışan engelliye siper oldu

Kızıltepe, Polis, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
16:15 Gaziantep tim'den, suriye sınırına 35 tır yardım
16:14 Halit Ayar Kızılay Anaokulu açıldı
16:14 Türkiye'nin organ nakli başarısı Kuzey Makedonya'da anlatıldı
16:14 Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 yaralı
16:11 "Mineralden fakir sular, kalp damar hastalıkları riskini artırıyor"
16:10 Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı
16:10 Maltepe'de uyuşturucu operasyonu
26.10.2019 16:19:03