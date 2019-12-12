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Polis aracına çarpan motosikletteki iki kişi yaralandı

BEŞİKTAŞ'ta polis aracına arkadan çarpan motosiklette bulunan iki kişi yaralandı.

12.12.2019 03:27 | Son Güncelleme: 12.12.2019 03:27Polis aracına çarpan motosikletteki iki kişi yaralandı
BEŞİKTAŞ'ta polis aracına arkadan çarpan motosiklette bulunan iki kişi yaralandı. Kaza saat 02: 00 sıralarında Vişnezade Mahallesi, Dolmabahçe Caddesi, Milli Saraylar Resim Müzesi'nin önünde meydana geldi. İddiaya göre, istikametinden Karaköy istikametine doğru seyir halindeki Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 34 A 85284 plakalı ekip otosu, Milli Saraylar Resim Müzesi'nin önünde, dönülmez tabelasının olduğu noktadan dönerken, aynı istikamette ilerleyen 41 AAK 848 plakalı motosiklet ekip otosuna arkadan çarptı.

MOTOSİKLETTE BULUNAN İKİ KİŞİ YARALANDI

Kazada motosiklet sürücüsü ve yolcusu yaralandı. Ekip otosunda bulunan polis memurları ise kazayı yara almadan atlattı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


- İstanbul

Emniyet Müdürlüğü, Beşiktaş, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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