Polis Aracından Atlayan Zanlı Yaralandı

Tekirdağ
'ın Malkara
ilçesinde, cezaevine götürüldüğü sırada polis aracından atlayarak kaçmaya çalışan hükümlü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, çeşitli suçlardan aranan ve 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan A.S'yi, teknik ve fiziki çalışma sonucu saklandığı yerde yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı. Zanlı, polis ekiplerince cezaevine götürüldüğü sırada İnecik Mahallesi mevkinde kaçmak için araçtan atlayınca yaralandı.
Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Malkara, Tekirdağ, Polis, Güncel
Kaynak: AA