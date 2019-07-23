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Polis aracından kaçan şüpheli bacağından vurularak yakalandı

Kahramanmaraş'ta cezaevine götürüldüğü sırada polis aracının ışıklarda durmasını fırsat bilip kaçan şüpheli, bacağından vurularak yakalandı.

23.07.2019 19:26
Polis aracından kaçan şüpheli bacağından vurularak yakalandı
Kahramanmaraş'ta cezaevine götürüldüğü sırada polis aracının ışıklarda durmasını fırsat bilip kaçan şüpheli, bacağından vurularak yakalandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Dulkadiroğlu ilçesi İsmet Paşa Mahallesi'ndeki bir otelde G.H. adlı kadının (30) silahla zorla alıkonulduğu ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Otele gelen ekipler, kadını silahla zorla alıkoyduğu ve gasp yaptığı iddiasıyla M.B'yi (27) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Elleri kelepçeli olarak polis aracıyla Kahramanmaraş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna götürülmek istenen şüpheli, Aksu Mahallesi ışıklarında aracın durmasını fırsat bilip kaçmaya çalıştı.
Aksu Deresi'nden yolun karşısına geçmeye çalışan zanlı, polis ekiplerince bacağından vurularak yakalandı.
Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine götürülen M.B. tedavi atlına alındı. Polis aracından kaçan şüpheli bacağından vurularak yakalandı

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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